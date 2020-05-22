  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 11:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

國情動向 10:57 2020/05/22

分享：

全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，港版國安法事件上升至中美角力層面。BBC中文網引述分析人士稱，此舉可能導致美國終止對港特殊待遇。

美國總統特朗普21日稱，中國政府若在香港推進《國安法》，美國將作出強烈回應。「如果這發生了，我們會非常強力地回應，」他在離開白宮前往密歇根州時簡短回復記者提問說。

不過，特朗普承認並不清楚相關提案。「我不知道那是什麼，因為還沒有人知道。」

特朗普預示強烈回應

據香港媒體報道，中國人大將審議的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。這意味著備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過香港立法會審議，直接放在《基本法》附件三在香港實施。

【國安法．中美角力】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

【國安法．中美角力】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

預計議案將在下周四（28日）表決，最快在今年8月在香港實施。

美國國務院發表聲明，督促北京遵守《中英聯合聲明》中關於給予香港高度自治的承諾和義務。發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）指，香港享有高度自治，對於美國保留對港現行待遇來說「至關重要」。

外界預料，全國人大審議《國安法》將促使美國重新評估香港的自治情況。

【國安法．中美角力】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來

【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。

美國去年通過《香港人權與民主法案》，其中規定國務卿每年評估香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位。國務院向國會提交評估報告的時間原定在三月底，但蓬佩奧日前宣佈，考慮到北京即將召開人大會議，或進一步削弱香港自治，國務院決定推遲提交報告。

白明認為，鑒於北京的新舉措，華盛頓面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港依然享有足夠自治。但他指出，還需觀望《國安法》的具體措辭，來估量美方舉措。

【中美角力】蓬佩奧關注中國干涉美駐港記者狀況 或影響對港自治的評估

【中美金融戰】中央金融30條凸顯 香港在人民幣國際化地位無可替代

共和黨聯邦參議員克魯斯（Ted Cruz）則發表聲明譴責中國人大的新舉措，稱美國「不可能接受」這一提案。他說，如果北京不馬上推翻決定，美國需重新評估政策。

提出《香港人權與民主法案》的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）則說，人權法案為美國政府提供了強有力的政策工具。他指，北京反覆攻擊香港人、他們的自治和基本權利，美方應迅速就此作出回應。

全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要。

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本　京東傳赴港上市藏玄機？

【中美角力】美准Google啟動連台灣海底光纜  憂危害國安不能直連香港

本報記者：伍樂

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美貿易戰】去中國化？中美企業合資開發「外骨骼」 美當局叫停
今日
【中美貿易戰】去中國化？中美企業合資開發「外骨骼」 美當局叫停
【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利
今日
【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利
【中美角力】口水戰不停 特朗普砲轟中國發言人說蠢話
2020/05/21
【中美角力】口水戰不停 特朗普砲轟中國發言人說蠢話
【中美金融戰】美參院最新審計法案 最壞結果中概股全退市
2020/05/21
【中美金融戰】美參院最新審計法案 最壞結果中概股全退市
【中美金融戰】百度李彥宏：不擔心美政府打壓 研討在香港等地二次上市（更新版）
2020/05/21
【中美金融戰】百度李彥宏：不擔心美政府打壓 研討在香港等地二次上市（更新版）
政治 人權 中美關係 中美貿易協議 中美貿易戰 一國兩制 特朗普 蓬佩奧 立法會 基本法

上一篇文章

【港版國安法】英國外交部：期望中方尊重港人的自由及高度自治

下一篇文章

【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來
【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應
【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應
【兩會2020】全國政協報告談香港篇幅大減　沒提「港人治港」
【兩會2020】全國政協報告談香港篇幅大減　沒提「港人治港」
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像