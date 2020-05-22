【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，港版國安法事件上升至中美角力層面。BBC中文網引述分析人士稱，此舉可能導致美國終止對港特殊待遇。

美國總統特朗普21日稱，中國政府若在香港推進《國安法》，美國將作出強烈回應。「如果這發生了，我們會非常強力地回應，」他在離開白宮前往密歇根州時簡短回復記者提問說。

不過，特朗普承認並不清楚相關提案。「我不知道那是什麼，因為還沒有人知道。」

特朗普預示強烈回應

據香港媒體報道，中國人大將審議的《國安法》將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預。這意味著備受爭議的《基本法》23條部分內容，不需要經過香港立法會審議，直接放在《基本法》附件三在香港實施。

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預計議案將在下周四（28日）表決，最快在今年8月在香港實施。

美國國務院發表聲明，督促北京遵守《中英聯合聲明》中關於給予香港高度自治的承諾和義務。發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）指，香港享有高度自治，對於美國保留對港現行待遇來說「至關重要」。

外界預料，全國人大審議《國安法》將促使美國重新評估香港的自治情況。

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智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。

美國去年通過《香港人權與民主法案》，其中規定國務卿每年評估香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位。國務院向國會提交評估報告的時間原定在三月底，但蓬佩奧日前宣佈，考慮到北京即將召開人大會議，或進一步削弱香港自治，國務院決定推遲提交報告。

白明認為，鑒於北京的新舉措，華盛頓面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港依然享有足夠自治。但他指出，還需觀望《國安法》的具體措辭，來估量美方舉措。

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共和黨聯邦參議員克魯斯（Ted Cruz）則發表聲明譴責中國人大的新舉措，稱美國「不可能接受」這一提案。他說，如果北京不馬上推翻決定，美國需重新評估政策。

提出《香港人權與民主法案》的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）則說，人權法案為美國政府提供了強有力的政策工具。他指，北京反覆攻擊香港人、他們的自治和基本權利，美方應迅速就此作出回應。

全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要。

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本報記者：伍樂

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