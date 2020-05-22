【港版國安法】英國外交部：期望中方尊重港人的自由及高度自治

全國人大宣布將審議涉及香港的《國安法》議案，消息一出，西方政界一石激起千層浪。英國外交部21日就「港版國安法」作出回應，指英方正密切留意情況，期望中方尊重港人的權利、自由及高度自治。

全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要。

英：密切留意情況

英國外交部指出，英國作為《中英聯合聲明》的簽署國，會致力於維護香港的自治，以及尊重一國兩制的模式。

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香港最後一任港督彭定康周四接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指英方應向中方指出「港版國安法」一事的嚴重性，是對香港自治的全面攻擊。他又指，中英兩國就香港回歸簽署中英聯合聲明，英國首相約翰遜和外相藍韜文應與國際盟友商討，繼續視香港為重要國際城市，並質疑中方會否繼續守諾。

西方多國紛就「港版國安法」表態，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）同日表示，對中國計劃在香港實施《國安法》表示非常關注。

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美國總統特朗普就指出，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應；美國務院就發聲明敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施《國安法》。

全國政協及人大會議5月22日在北京開幕。根據全國人大會議議程，第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」，即「港版國安法」。

責任編輯：伍樂

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