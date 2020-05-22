【港版國安法】美國務院：國安法將致香港動盪　予強烈譴責

中美角力升級，全國人大會議審議「港版國安法」，成為中美博弈新戰場。美國國務院今天警告，若中國實施無法反映香港民意的國安法，將造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

全國人大會議將在22日至28日於北京召開，期間將審議備受關注的「香港版國安法」。

全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要。

全國人大：立法完全必要

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）今天回覆外電記者提問時表示，任何企圖實施無法反映香港民意的國安法之努力，都可能造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

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奧特加斯指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期所說，美方將延遲遞交香港年度評估報告給國會，以納入北京在人大會議之前或開議期間，所採取任何可能進一步損害香港自治的作為。

奧特加斯強調，香港穩定、繁榮並尊重人權與基本自由，符合香港自身、中國、美國及國際社會的利益。

奧特加斯並向中國喊話，呼籲北京履行「中英聯合聲明」，確保香港享有高度自治，人民也享受人權及基本自由。她說：「這些在維持香港國際事務特殊地位上，扮演關鍵角色。」

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美國國務卿目前依據「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。為了強化捍衛香港自治，美國國會去年11月通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），並在美國總統特朗普簽署後生效。

這部新法修正1992年生效的香港政策法，要求美國國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。

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責任編輯：伍樂

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