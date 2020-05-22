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【港版國安法】中國外交部致函各國使館　列立「港版國安法」5大原因

國情動向 11:43 2020/05/22

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【港版國安法】中國外交部致函各國使館　列立「港版國安法」5大原因

全國人大會議審議「港版國安法」，成為中美、乃至中國與西方的激烈角力。中國外交部21日晚上向各國大使館致函，講解該法規出台的必要，其中以5點闡釋立法的原因。

根據香港及台灣媒引述這份信件的內容，5點立法理據如下：

第一，國家安全是國家生存和發展的前提，強調是國家核心利益。香港回歸至今，並未就中國《憲法》及香港《基本法》履行憲制義務。外交部表示，香港的法律制度存在明顯漏洞，缺乏執法機制。

【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來

【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

中國外交部在信中表示，香港反對派長期與外部勢力合謀，對中國進行分裂、顛覆、透和破壞工作。去年6月起的反修例事件，極大地破壞香港的法治和穩定，並嚴重打擊香港的經濟和民生。

信中指，這些行為不僅嚴重破壞特區政府的安全和公共秩序，亦是「一國兩制」的嚴峻挑戰，對中國國家安全、主權、統一和領土完整構成了嚴重威脅。而香港已經成為中國國家安全的顯著風險來源。

中央政府有維護國安責任

第二，外交部強調中央政府肩負維護國家安全的首要及最終責任，最關心香港的繁榮穩定和香港同胞的福祉，因此對於上述行為，中央政府不會袖手旁觀。而建立和完善香港有關國家安全的法律體系和執法機制是必須做的，並且刻不容緩。

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

【港版國安法】英國外交部：期望中方尊重港人的自由及高度自治

外交部指出，全國人大是中國最高的國家權力機構，而《憲法》與《基本法》賦予權力和責任，以審議香港維護國家安全的法案。

第三，外交部表示維護國家安全是香港繁榮、發展和長期穩定的前提和保證。港獨、分裂分子和組織，以及參與恐怖主義活動的人，在香港只佔極少數，強調這些人必須依法懲處。這樣就可以保護絕大多數守法的香港人，符合香港社會的根本利益。

「任何國家都不得干涉」

第四，外交部強調香港是中國的特別行政區，香港國家安全立法純粹是中國的內部事務，任何國家都不得干涉。

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第五，中國外交部向大使館人員表示，該國與香港保持緊密的經留合作與人員往來，香港的繁榮和長期穩定，符合包括收信國家在內的整個國際社會的共同利益，也符合維護該國在香港的合法利益，希望該國理解和支持中國有關做法。

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本報記者：伍樂

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