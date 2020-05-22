  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

國情動向 12:45 2020/05/22

分享：

中美角力升溫時，第十三屆全國人大三次會議議程包括審議「香港版國安法」，引來多方關注。全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善「一國兩制」制度體系是完全必要。根據港版國安法草案內容，由於23條一直沒有完成立法，中央提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進。

分兩步推進港版國安法 列入基本法附件三

據草案，關於「一國兩制」在香港的實踐，當前一個突出問題是香港的國家安全風險日益凸顯，特別是去年本港修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張，從事破壞國家統一、侮辱毀損國旗國徽、暴力對抗港警執法、癱瘓政府管制和社會運作等行為。

北京指，近年來，一些外國和境外勢力與香港反中亂港勢力沆瀣一氣，這類行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，必須採取有力措施予以防範、制止和懲治。

草案稱，由於23條受反中亂港勢力和外部敵對勢力阻撓，一直沒有完成立法，有長期被擱置的風險。中央和國家有掛部門提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進：

第一步，全國人大就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會制定相關法律；

第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法並結合香港具體情況，制定相關法律並列入香港基本法附件三。

【港版國安法】中國外交部致函各國使館　列立「港版國安法」5大原因

【國安法‧中美角力】中美緊張 在岸人民幣曾跌穿7.12創逾個半月新低

5大基本原則 對外來干涉採取反制

一、堅決維護國家安全。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透的破壞都觸碰底線，絕不允許。

二、堅持和完善「一國兩制」制度體系。必須堅定不移並全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

三、堅持依法治港。憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎。

四、堅決反對外來干涉。對於任何外國制定、實施干預香港事務的有關立法、行政或其他措施，國家將採取一些必要措施進行反制。

五、切實保障香港居民合法權益。維護國家安全同尊重保障人權，根本上是一致的。

【港版國安法】美國務院：國安法將致香港動盪　予強烈譴責

【港版國安法】英國外交部：期望中方尊重港人的自由及高度自治

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

七則主要內容 特首應開展國家安全推廣教育

一、闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

二、闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。

三、明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任。

四、明確規定香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。

五、明確香港行政長官應當就履行維護國家安全指責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況。

六、明確相關立法的憲制含義包括：授權全國人大常委會制定相關法律，相關法律的任務是切實防範、直指和懲治中國任何

分裂國家、

顛覆國家政權、

組織實施恐怖活動等行為

以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

七、本決定自公布之日起施行。

【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來

【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

責任編輯：尹航

相關文章

【兩會2020】記者親歷超嚴格防疫 需提前14小時核酸檢測
今日
【兩會2020】記者親歷超嚴格防疫 需提前14小時核酸檢測
【兩會2020】政府工作報告沒提今年GDP增速具體目標 優先穩就業 發改委解讀
今日
【兩會2020】政府工作報告沒提今年GDP增速具體目標 優先穩就業 發改委解讀
【兩會2020】全國人大會議開幕 總理李克強作政府工作報告全文（附直播影片）
今日
【兩會2020】全國人大會議開幕 總理李克強作政府工作報告全文（附直播影片）
【兩會2020】李克強：共同落實中美首階段經貿協議 美稱協議實施有進展
今日
【兩會2020】李克強：共同落實中美首階段經貿協議 美稱協議實施有進展
中國 香港 人大常委 國安法 基本法 一國兩制 人權

上一篇文章

【港版國安法】國安法是否由警察執行？鄧竟成稱需具體政策決定

下一篇文章

【港版國安法】美國務院：國安法將致香港動盪　予強烈譴責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應
【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應
【兩會2020】全國人大會議明天召開 新聞發布會文字直播（附live連結，不斷更新）
【兩會2020】全國人大會議明天召開 新聞發布會文字直播（附live連結，不斷更新）
【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來
【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？