【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

中美角力升溫時，第十三屆全國人大三次會議議程包括審議「香港版國安法」，引來多方關注。全國人大發言人張業遂早前表示，國家安全是安邦定國的重要基石，通過堅持和完善「一國兩制」制度體系是完全必要。根據港版國安法草案內容，由於23條一直沒有完成立法，中央提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進。

分兩步推進港版國安法 列入基本法附件三

據草案，關於「一國兩制」在香港的實踐，當前一個突出問題是香港的國家安全風險日益凸顯，特別是去年本港修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張，從事破壞國家統一、侮辱毀損國旗國徽、暴力對抗港警執法、癱瘓政府管制和社會運作等行為。

北京指，近年來，一些外國和境外勢力與香港反中亂港勢力沆瀣一氣，這類行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，必須採取有力措施予以防範、制止和懲治。

草案稱，由於23條受反中亂港勢力和外部敵對勢力阻撓，一直沒有完成立法，有長期被擱置的風險。中央和國家有掛部門提出採取「決定+立法」的方式，分兩步推進：

第一步，全國人大就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會制定相關法律；

第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法並結合香港具體情況，制定相關法律並列入香港基本法附件三。

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5大基本原則 對外來干涉採取反制

一、堅決維護國家安全。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港基本法權威、利用香港對內地進行滲透的破壞都觸碰底線，絕不允許。

二、堅持和完善「一國兩制」制度體系。必須堅定不移並全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

三、堅持依法治港。憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎。

四、堅決反對外來干涉。對於任何外國制定、實施干預香港事務的有關立法、行政或其他措施，國家將採取一些必要措施進行反制。

五、切實保障香港居民合法權益。維護國家安全同尊重保障人權，根本上是一致的。

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七則主要內容 特首應開展國家安全推廣教育

一、闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

二、闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施進行反制。

三、明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任。

四、明確規定香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。

五、明確香港行政長官應當就履行維護國家安全指責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況。

六、明確相關立法的憲制含義包括：授權全國人大常委會制定相關法律，相關法律的任務是切實防範、直指和懲治中國任何

分裂國家、 顛覆國家政權、 組織實施恐怖活動等行為 以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

七、本決定自公布之日起施行。

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責任編輯：尹航