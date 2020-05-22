▲ 【港版國安法】國安法是否由警察執行？鄧竟成稱需具體政策決定

全國人大會議審議「港版國安法」，成為中美角力、甚至中國與西方角力新戰場。在北京出席全國政協會議的港區全國政協委員、香港警務處前處長鄧竟成接受內地傳媒訪問時表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有助於一國兩制行穩致遠；「港版國安法」通過後，特區需制定具體政策決定國安法是否由警隊執行。

全國人大常委會副秘書長王晨今早（22日）簡介涉及香港維護國家安全的草案，內容包括中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

「國安法有助於一國兩制行穩致遠」

鄧竟成接受內媒訪問時表示，香港回歸20多年來，發生了「佔中」、修例風波等事情，暴露出在維護國家安全方面的漏洞，也對香港的繁榮穩定造成衝擊。

我們不希望香港成為國家安全的最弱一環。

他又提到，去年6月以來發生的反修例風波，出現有人鼓吹「港獨」、燃燒國旗等嚴重挑戰「一國兩制」底線的行徑。這都顯示香港建立健全維護國家安全法律制度和執行機制具有緊迫性。

鄧竟成表示，若「港版國安法」通過後，特區政府仍需要將法律中的要求，轉化為香港政府的具體政策，例如決定有關法律是否由香港警隊執行，由警隊哪個部門執行，以及要求律政司給予執法部門拘捕、搜證和法庭舉證的具體意見。

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鄧竟成估計，短期內部分同情騷亂分子的香港市民，可能會對法律產生不滿，街頭或再出現暴力事件，但香港警隊完全有能力可以應對。

他認為，長期來看，「港版國安法」將幫助香港警方和其他執法部門，更有效地維護香港和平，捍衛國家安全。

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本報記者：伍樂

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