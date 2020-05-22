【港版國安法】前白宮官員：中美關係或陷危機 美將質疑中國會否撤回其他承諾

全國人大會議今日（5月22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」草案。中央社報道，前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）表示，若中國若通過香港版國安法，香港基本法將形同廢紙，美中關係也將陷入危機，因為美國將開始質疑中國是否會撤回其他承諾。

中央社報道，目前在喬治城大學（Georgetown University）擔任研究員的麥艾文出席一場視訊研討會時，作出以上表述。

須審慎考量制裁北京 如何不損港人利益

對於外界呼籲美國檢討香港政策法，甚至取消香港特殊關稅地位，麥艾文擔憂，受懲罰的是香港民眾、香港商業利益以及美國在港利益，並進一步將香港推入中國懷抱，讓香港成為另一個中國城市。

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前美國國防部印太安全事務助理部長、現任華府智庫「2049計劃協會」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）亦稱，香港特殊關稅地位取消將傷害香港民眾、更在港美企商業利益與美國廣泛利益。但制裁的真正對象是北京，如何讓制裁正中目標卻不損港人利益，必須審慎考量。

他表示，對香港的現況非常擔憂，認為香港自治已經因為北京在香港的行為而摧毀。

美國會推動議案 制裁中共官員

美國總統特朗普稍早表示，中國若在香港推進國安法，美國將作出強烈回應。但他承認不清楚相關提案。國務院則發表聲明，促北京遵守《中英聯合聲明》中關於給予香港高度自治的承諾和義務。發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）指，香港享有高度自治，對於美國保留對港現行待遇來說「至關重要」。

美國參議員提出兩黨議案，將對在香港執行新國家安全法的中國共產黨官員和機構實施制裁，該議案還將懲罰與這些機構有業務往來的銀行。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，如果北京對香港進一步打壓，只會增強參議院重新審視中美關係的需要。

責任編輯：伍樂

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