【兩會2020】人大開幕港版國安法成焦點 習與王毅交談似「打氣」

全國人大今日開幕，兩會兩項最大懸念揭盅。總理李克強公佈《政府工作報告》，今年因疫情影響罕有不設GDP目標，全力保就業保民生等「基本盤」。而外界高度的「港版國安法」公佈細則，規定中央可在港設立維護國家安全的機構，並授權特區政府制定相關法律。

全國人大副委員長王晨宣讀了「關於建立健全香港特别行政區維護國家安全的法律制度和執行機制决定」草案，共分7部分：

1.國家堅定不移貫徹「一國兩制」「港人治港」高度自治方針，採取必要措施建立健全特區政府法律制度和執法機制，防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。 2.堅決反對外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施反制。 3.香港應盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，特區行政機關、立法機關、司法機關應依據有關法律規定防範制止和懲治危害國家安全行為。 4.香港應健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量。中央政府根據需要在香港設立機構，履行維護國安職責。 5.行政長官應就維護國安開展推廣教育，定期向中央政府報告。 6.授權全國人大制定相關法律，防範危害國家安全活動，全國人大常委會決定將上述法律列入《基本法》附件三，由特區政府公佈實施。 7.本決定自公佈之日起施行。

習近平不時翻看文件 展高關注度

王晨也就今次立法安排作出說明，指「一國兩制」在實踐中面臨新風險，特別是自2019年發生「修例風波」以來，反中亂港勢力從事分裂國家活動，一些境外勢力公然干預香港事務，這些行為嚴重挑戰「一國兩制」底線。

王晨指，香港回歸20多年來基本法23條一直未能完成，且被污名化、妖魔化，「23條」有被長期「擱置」風險。從當前形勢看，必須改變國家安全長期「不設防」情況，將採取「決定+立法」兩步走方式推進。今次公佈的「決定」為第一步。

「港版國安法」成為昨日人大開幕最大焦點，王晨宣讀今次另一立法決議《民法典》草案時，僅宣讀簡版，就「港版國安法」則全文宣讀，時間約10分鐘。在宣讀過程中，中共總書記習近平不時翻看文件，表現出高關注度，相鄰而坐的主席台上副總理劉鶴及國家副主席王岐山時常側身交談交流。王晨宣讀過程中數次獲得掌聲，在宣讀第四條後掌聲最為熱烈，全文念畢現場掌聲持續近1分鐘。

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人大開幕式結束後，習近平率先起身離席，但並未向往年快速離去，而是放慢腳步，轉向身後的主席團席位。行至外交部長王毅面前時，習主動與王說了幾句，王毅點頭表示讚同，並握緊雙拳，似獲得鼓舞打氣。

根據大會安排，王毅將於24日召開記者會，在疫情加速全球「去中國化」、「港版國安法」頒布後國際輿論及金融市場迅速作出反應之後，他將如何回應外界疑慮，值得關注

本報駐京記者：潘攀