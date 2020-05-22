【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？

全國人大審議港版國安法之際，用來「翻牆」（即透過伺服器連線「改道」來越過被審查的通道以看到原先被禁制的網站）、逃避追蹤（保護上網者身份、地理位置以及瀏覽上下載內容）的應用程式VPN，在手機應用商店下載量急升。在市面上較多人用的幾款VPN中，如何分辨他們的功能和費用？

以蘋果應用商店為例，搜索VPN，排在榜首的是NordVPN，該款程式的供應商是Tefincom SA。滿分5分來看，該款VPN獲評4.3分。

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公開資料顯示，NordVPN的總部位於巴拿馬，該國沒有強制性的資料保留的相關法律限制，而且也沒有參與「五眼」或「十四眼」聯盟，所以公司承諾不會留存有用戶紀錄檔。價錢方面，每月93港元，半年計則是423港元，每年是658港元。

Larva VPN排在第二位，在蘋果商店評論中獲得滿分好評。此款VPN供應商是Unikel Global Ltd.，Unikel Global官網顯示，公司位於紐約。從費用來看，Larva一個月的價錢是63港元，半年價錢是313港元，一年則是473港元。

除此之外，Sky VPN也多人用，在蘋果商店評論中也獲得5分好評，供應商是Techtock Mobile Ltd. 。有用家稱，此款VPN 不需頻繁連接網絡，只要一次連接成功後即可持續使用。價錢方面，一個月是108港元，半年是188港元，一年計劃則分為258港元和218港元兩種不同套餐。

其實，除了這些收費的VPN，也有免費程式可選擇。Wind Scribe 經郵箱註冊後，可提供最多10GB免費流量；Tunnel Bear 免費用戶的基本流量有 500MB，但勝在應用介面夠簡單、可愛，如果 500MB 流量不夠用，仍有幾個途徑可以讓用戶增加流量，包括在電腦安裝 Tunnel Bear、在 Twitter 上推薦、或是推薦朋友使用等等，每個都可以額外加上 1GB。

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值得注意是，用了第三方VPN也不能百分百保障私隱，部份服務供應商會存有用戶記錄，又或會應當地執法機構要求提供用戶資料。自建VPN伺服器則相對安全。

責任編輯：費風

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