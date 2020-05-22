【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機

中美角力升級的敏感時刻，全國人大審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，一石激起千尺浪。中央為何選擇此時訂立港版國安法？或許有3考量，認為這是最好時機。但一個硬幣有兩面，目前或許也是最壞立法時機。

訂立「國家安全法」對香港政治社會實況來說，從來都是一個極度敏感的議題。

回望2003年基本法23條立法折戟後，與國安相關議題，曾成了官方不敢觸碰的區域；中央政府為何又會選擇於此時此刻，用嶄新形式為香港訂立國安法律。這大概有3重考量。

第一：香港本地立法機會渺茫，宜速戰速決

香港去年反修例社會運動後，社會民意出現了被指兩極的趨向，誰都沒有信心建制能在年底前的立法會選舉中，獲得超過3分2議席、也就是沒有為基本法23條本地立法的基礎。

但中央眼中，去年的反修例風暴凸顯了香港訂立國安法的必要性。在此前提下，中央似乎更似向快刀斬亂麻的手段，速速化解國安風險。

第二：新冠肺炎疫情下，西方或無暇強力插手干預

時值新冠肺炎在全球大爆發，在批評中國人權最重手的美國及歐洲大國，疫情仍然嚴峻。中方似乎已經評估，西方大國忙於抗疫和重建經濟，此時或許不會過度干預北京為香港訂立國家安全法。

第三：中美角力下，中央要從國安角度審視香港及國家金融安全

中美貿易戰未平息，中美金融經濟脫鉤呼聲更高，新冷戰時代中，香港似乎成了國家惟一的對外金融窗口；中央的邏輯是，在香港訂立國安法，就是要保障香港穩定、不發生中央眼中的顏色革命、以保持香港金融系統運作正常，保護國家金融安全。

但當然，一個硬幣有兩面，如要說現在不是國安法訂立的好時機，也可列舉不少理由。

其一是時值中美關係低迷時 ，美國隨時樂意見到中方為北京訂立國安法，給美國借口牽制中國，包括運用《香港人權與民主法案》相關條文，取消香港特殊地位，給中港投下「金融核彈」。

，美國隨時樂意見到中方為北京訂立國安法，給美國借口牽制中國，包括運用《香港人權與民主法案》相關條文，取消香港特殊地位，給中港投下「金融核彈」。 其二是時值美國大選前 ，美國政治人物、總統候選人更樂意炒作中國議題，特朗普為了爭取勝算，恐會借「港版國安法」大力批華、展示自己敢於向中國說不。中國面臨的壓力，或許超想象。

，美國政治人物、總統候選人更樂意炒作中國議題，特朗普為了爭取勝算，恐會借「港版國安法」大力批華、展示自己敢於向中國說不。中國面臨的壓力，或許超想象。 其三是中國經濟一樣受到新冠肺炎疫情打擊，西方如出乎意料，運用經濟手段反制中國政府訂立「港版國安法」，中國面臨的局面，會比過去任何時期都複雜。

英國作家狄更斯在小說《雙城記》開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代」，把這括套入今天訂立「港版國安法」，也許合適。

本報記者：程國知

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