【兩會2020】中國今年不設GDP目標不意味失方向 專注「六保」就業排頭

全國人大會議今日（5月22日）開幕，總理李克強發表政府工作報告，沒有提出全年經濟增速具體目標。報告起草早負責人、國務院研究室主任黃守宏表示，不是說沒有速度就失去了方向，而是要從數字包袱中解脫，地方政府把精力用在保就業、保民生、保市場主體上來，稱這些做到速度自然就有了。

分析師普遍也認為，今年淡化對經濟增速的要求，但強化對「六穩」與「六保」的要求，突顯專注「六保」的底線思維，要通過更積極有為的財政政策，以及更加靈活適度的貨幣政策，重點穩就業保民生、幫扶企業。

守住「六保」底線 穩經濟基本盤

李克強發表政府工作報告稱，受全球疫情衝擊，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動盪。國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業特別是中小微企業困難凸顯，金融等領域風險有所積聚，基層財政收支矛盾加劇。

沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做有引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。「六保」是今年「六穩」工作的著力點。而守住「六保」底線，就能穩住經濟基本盤。

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報告提到，今年要優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務；城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右。就業優先政策要全面強化，財政、貨幣和投資等政策要聚力支持穩就業。

而積極的財政政策要更加積極有為，今年赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元，同時發行1萬億元抗疫特別國債。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速明顯高於去年。

從數字包袱解脫 側重民生、幫扶企業

國家發改委主任何立峰稱，不糾結於經濟增長的具體指標，將使我們更加專注於不斷擴大內需，更加專注於「六穩」工作，實現「六保」任務。

黃守宏在吹風會上稱，中國經濟發展已從高速發展轉向高質量發展階段，速度不是方向。而方向是明確的，不會因為不設經濟增速就沒有方向感。他強調，該抓的工作照樣抓，更重要是從速度焦慮、數字包袱中解脫出來。地方政府把精力用在保就業、保民生、保市場主體上，做到速度自然有。

路透社引述前全國人大財經委副主任委員賀鏗表示，今年不設經濟增長目標既是疫情下現實考慮，同時是中國不唯GDP之上的體現。符合實際也有助於政府更專注「六保」。

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中國人民大學副校長劉元春則認為，不設GDP增長目標不等於沒目標，不等於不完成全面小康，也不等於對經濟增長沒有要求，反而對經濟增長有更高要求，因為要保就業、保經濟主體、保民生、保基層運轉等，都需要GDP的增長速度達到4%左右。

至於政策走向，中國國家發改委宏觀研究院原副院長馬曉河認為，今年政府工作報告沒明確提出4萬億的刺激規模，但政府支出安排上其實已超當年的4萬億，投向也側重民生和幫扶企業，政策指向更精準務實。對於工作報告提深化供給側改革，突出民生導向，使提振消費與擴大投資有效結合，他表示是反映政策從以往重投資輕消費，轉向消費與投資並重，擴內需舉措中把推動消費放在更重要的位置，並加大對重點行業的支持。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，今年乃至未來都將淡化GDP增速目標，而更關注就業及其他民生指標。減稅降費仍超去年，是政策向民生轉向的具體體現。

各級政府真正過「緊日子」

工作報告提到，加大減稅降費力度，預計全年為企業新增減負超過2.5萬億元。社科院世界經濟與政治研究所研究員張明表示，保就業前提之一，是保市場主體。因此，財政、貨幣政策的著力點都是保市場主體。

此外，工作報告指出，要大力優化財政支出結構，基本民生支出只增不減，「各級政府必須真正過緊日子」。財政部長劉昆稱，這是一個長期的方針政策，並不是短期的應對措施。

責任編輯：伍樂