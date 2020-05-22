【港版國安法】美若終止香港特殊地位  到底影響有多大？

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。若美國一旦終止香港的特殊待遇，香港的貿易將會首當其衝受打擊，嚴重影響香港作為國際金融及商業中心的根基。然而，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果。

美國承認香港的特殊地位，《美國－香港政策法》（英語：United States–Hong Kong Policy Act），鑑於在1997年7月1日，英國結束對香港的管治後，香港成為中國轄下的一個特別行政區，美國政府重新釐定對港政策。

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美國國會推動並通過該法案，容許美國依據《中英聯合聲明》裏中國讓香港實行「高度自治」的承諾，在金融和文化等領域給予香港有別於中國的待遇，並且視香港為「獨立關稅區」，以及在一國兩制框架之下，支持香港的人權、民主與自治，保障香港的生活方式，及美資在這個國際金融中心和自由港的營商。

根據此法案，美國政府承認中英聯合聲明，並繼續視香港作一個在政治、法治、經濟、貿易政策方面與中國大陸完全不同的地區，並在對外政策上將香港特別行政區政府與中華人民共和國政府區別對待。香港特區護照獲美國承認，申請赴美簽證獲獨立看待。香港可在美國出口管制下購買敏感技術，但要確保無不當用途。

因此，若美國一旦取消香港特殊地位，不再視香港為一個「獨立關稅區」，美國徵收與中國同等的關稅及實施進出口限制，香港對中國的轉口價值將大大貶低。

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其次，香港可在美國出口管制下購買敏感技術，例如超級電腦等，若美國將香港與中國大陸視為一體，香港要購買美國高科技產品同樣受限。據工商界人士指，就算不購買美國科技產品，轉而購德國、日本的產品，但不少產品內都含有美國科技在內，美國同樣可以根據最新的限制法案，如同對待華為一樣，令大部分科技產品不能輸入香港。

再者，最重要的是，因為香港是國際金融中心，若香港特殊地位一旦，美國可以限制某些企業來港或在港設總部，美國聯邦政府也會加緊調查各類來港資金，亦即是，如走到這一步，香港資金進出均可能受到美國一定管制，到時香港的評級也會被降低。

後續地緣政治影響 遠高於經濟後果

在目前的氣氛下，如果美國一旦動手，歐洲、加拿大及澳洲等也可能跟隨，香港將成為一個半封閉城市，駐港外資企業待遇與駐深圳、上海無異。香港現在既是中國企業主要的海外融資中心，擁有全球最大的離岸人民幣資金池，到時這些能否保得住？

上述只是經濟上的效應，白明認為，美國一旦取消香港特殊地位，掀起的地緣政治影響遠高於經濟後果。後續的影響到底有多大，現在真是難以估計。

本報記者：費風

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