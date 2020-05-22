【港版國安法】王晨釋緣由：23條有被擱置風險 要改變國安領域長期不設防（有片）

全國人大今日召開，會議將審議港版國安法。全國人大常委會副委員長王晨宣讀草案時提到，基本法23條有長期被擱置的風險，為改變國家安全領域長期不設防的狀況，有必要立法。

23條被妖魔化 有長期被擱置風險

王晨在大會宣讀建立健全香港維護國家安全法律制度和執行機制的決定草案，授權全國人大常委會制定相關法律，切實防範、制止和懲治四個規範，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為，以及外國和境外勢力干預香港區事務的活動。

王晨稱，香港的國家安全風險日益突出，特別是去年修例風波以來，「反中亂港」勢力公然鼓吹「港獨」、「自決」、公投等主張，從事破壞國家、分裂國家的活動，公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，歧視內地在港人員，蓄意破壞香港社會秩序，暴力對抗警方執法，毀損公共設施及財物，癱瘓政府管治及立法會運作。

王晨提到，一些外國及境外勢力，公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式，進行插手及搗亂，這些行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線、嚴重損害法治、嚴重危害國家主權、安全及發展利益，必須採取有力措施，依法予以防範、制止和懲治。

他又指，基本法23條立法被一些別有用心的人嚴重污名化和妖魔化，有長期被擱置的風險。為改變國家安全領域長期不設防的狀況，有必要立法。

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責任編輯：尹航

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