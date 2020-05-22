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【港版國安法】針對特朗普「強力回應」 外交部：堅定不移反對外部勢力干涉

國情動向 17:06 2020/05/22

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全國人大計劃審議港版國安法，引發國際關注。美國總統特朗普表示，如果制定港版國安法，美國將「強力回應」。對此，外交部稱，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

香港維護國安純屬內政 不容外國干涉

在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

趙立堅又強調3個堅定不移。他說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

自昨晚全國人大宣布會議議程包括港版國安法後，特朗普說，「如果發生這種情況，我們將非常有力地解決這個問題（If it happens we’ll address that issue very strongly.）」。此外，美國國務院也警告，若中國實施無法反映香港民意的國安法，將造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

【港版國安法】林鄭月娥：香港仍有責任盡早為基本法23條立法

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責任編輯：尹航

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