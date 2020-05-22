  • 28°C
香港時間 : 2020522日 (五) 17:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】內地網民上載《皇后大道東》 留言「今晚做個好夢」

社會熱點 17:10 2020/05/22

分享：

全國人大審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，在內地網上一片叫好聲，但也有部分網民有不同聲音，對此表示感歎。有媒體人在微博上重發了羅大佑和蔣志光的《皇后大道東》一曲，有網民留言，「這歌詞突然就懂了」。

對於「港版國安法」，內地網民主流還是叫好者居多。但有媒體人在微博重發了當年《皇后大道東》一曲，並留言「今晚再做個好夢」，並要求網友不要評論。這首歌目前在內地已經全被下架。

然而，仍有不少人留言，多數是感歎香港現在的境況。有網民稱，羅大佑也帶著女兒回到台北生活，沒有留在香港了。

【反送中】羅大佑對反送中有感而發  《皇后大道東》即被禁

【港版國安法】美若終止香港特殊地位  到底影響有多大？

多數留言都表示有點傷感，「剛剛一小時前和20歲的孩子一起看這首差不多30年前的歌曲MV版本，我們都感慨萬分！」「當年上小學時滿大街都是這歌，現在也會被封殺了」。

有位網民說，「初中的時候有線電視會放各種港台MV，香港流行音樂各種頒獎典禮，也是在電視裡學會了粵語，認識繁體字。第一次去香港，專門在皇後大道東的路牌下照了個相，現在電視台再也聽不到粵語歌了」。

沒地方比香港更真切感受  東西方季風轉換冷暖

「小時候經常跟著哥哥的錄音機哼唱『皇后大道東又皇后大道西』，那會聽不懂為什麼一條路的名字也能寫成一首歌，難道是因為跟皇后有關嗎？如今能聽懂了，卻很難再隨身聽到。」

「沒有任何一個地方能比香港更真切地感受到東西方季風轉換的冷暖，也沒有其他一首歌能像《皇后大道東》那樣持續地攪動兩地民眾的心緒思潮，聽多少遍都感慨。」

責任編輯：吳樂

【港版國安法】香港將設國安機構　唐英年：內地人員或在港執法

【港版國安法】前白宮官員：中美關係或陷危機 美將質疑中國會否撤回其他承諾

【港版國安法】國安法是否由警察執行？鄧竟成稱需具體政策決定

【港版國安法】美國務院：國安法將致香港動盪　予強烈譴責

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」http://bit.ly/33C83cZ

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品http://bit.ly/2ZN5x1l

MV 歌曲 蔣志光 微博 國安法 音樂

下一篇文章

【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2020】北京天氣突變 白晝暗如黑夜
【兩會2020】北京天氣突變 白晝暗如黑夜
陝西男VPN翻牆上網遭罰惹不滿 胡錫進反對將翻牆了解信息定性「違法」
陝西男VPN翻牆上網遭罰惹不滿 胡錫進反對將翻牆了解信息定性「違法」
【曼德拉效應】特首錯引「曼德拉名言」 偽名人金句連舒淇都曾中伏
【曼德拉效應】特首錯引「曼德拉名言」 偽名人金句連舒淇都曾中伏
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭