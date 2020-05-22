【港版國安法】內地網民上載《皇后大道東》 留言「今晚做個好夢」

全國人大審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，在內地網上一片叫好聲，但也有部分網民有不同聲音，對此表示感歎。有媒體人在微博上重發了羅大佑和蔣志光的《皇后大道東》一曲，有網民留言，「這歌詞突然就懂了」。

對於「港版國安法」，內地網民主流還是叫好者居多。但有媒體人在微博重發了當年《皇后大道東》一曲，並留言「今晚再做個好夢」，並要求網友不要評論。這首歌目前在內地已經全被下架。

然而，仍有不少人留言，多數是感歎香港現在的境況。有網民稱，羅大佑也帶著女兒回到台北生活，沒有留在香港了。

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多數留言都表示有點傷感，「剛剛一小時前和20歲的孩子一起看這首差不多30年前的歌曲MV版本，我們都感慨萬分！」「當年上小學時滿大街都是這歌，現在也會被封殺了」。

有位網民說，「初中的時候有線電視會放各種港台MV，香港流行音樂各種頒獎典禮，也是在電視裡學會了粵語，認識繁體字。第一次去香港，專門在皇後大道東的路牌下照了個相，現在電視台再也聽不到粵語歌了」。

沒地方比香港更真切感受 東西方季風轉換冷暖

「小時候經常跟著哥哥的錄音機哼唱『皇后大道東又皇后大道西』，那會聽不懂為什麼一條路的名字也能寫成一首歌，難道是因為跟皇后有關嗎？如今能聽懂了，卻很難再隨身聽到。」

「沒有任何一個地方能比香港更真切地感受到東西方季風轉換的冷暖，也沒有其他一首歌能像《皇后大道東》那樣持續地攪動兩地民眾的心緒思潮，聽多少遍都感慨。」

責任編輯：吳樂

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