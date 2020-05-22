【神州快訊】京津物流園項目在天津自貿區開工建設

日前，天津港集團與北控集團攜手合作的京津兩地口岸業務聯動重大標誌性工程——京津物流園項目開工建設。該項目是天津港集團推進「交通強國」試點的樣板工程。

據知，京津物流園項目位於中國（天津）自由貿易試驗區天津港東疆片區西藏路和澳洲北路交口東南側，總投資為5.97億元人民幣，計劃建設3座標準冷庫、2座普通倉庫、1棟綜合辦公樓和配套附屬設施，總建築面積約5.5萬平方米；堆場面積約5.5萬平方米，計劃於2021年四季度完工。

其中，建設標準為單體佔地面積約1萬平方米、容量為15,000噸的3座冷庫建成後，將成為目前天津港區域內最大的冷庫群。同時，冷庫製冷設備採用環保和安全效能更高的二氧化碳疊氟利昂技術，並且在1號冷庫貼建佔地面積約1,100平方米的加工中心，開展切割、分裝等簡單加工業務。

天津港（集團）有限公司副總裁許旭波表示，天津港是中國北方最大的肉類進口口岸，而在冷鏈物流前端實現加工、包裝、交易、分撥等功能將降低企業物流成本、提高貨物附加值。天津港集團將與北控集團一道，發揮各自比較優勢，借助北京股東方北京通州口岸項目，通過京津兩地口岸業務聯動，開展面向首都的採購配送、物流中轉及高端進口消費品等相關業務，助力天津港打造中國北方冷鏈物流基地和環渤海進口凍品交易中心，更好地滿足2022年北京冬奧會、大興機場、以及京津冀地區乃至環渤海區域人民群眾的消費升級需求。

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