▲ 【港版國安法】港英時代 英國也曾向香港設立國安機關：政治部

全國人大計劃審議的「港版國安法」，不僅在香港特區建立國家安全法律制度，中央還將在香港設立國安相關機構。回顧港英年代，英國國安情報機關亦曾在香港設立工作單位；當時不是正式設立機構，而是掛靠在香港警隊，名字是香港警務處政治部，它實際接受英國軍情五處指揮。

政治部（Special Branch，特別分部之意，中英文名稱意義並非對應）於1934年成立，架構上隸屬於香港警務處刑事部，但實際上直接由英國軍情五處（Military Intelligence, Section 5，簡寫MI5）第二處指揮，主要責任為反間諜及收集情報等多類特殊任務。隨着香港主權移交臨近，政治部於1995年解散。

政治部實際由軍情五處指揮

政治部解散前，由6名憲委級警隊高層組，其中一名警務處副處長、一名警務處高級助理處長、一名警務處助理處長和3名總警司，下設情報部和保安部，兩部下設行政、行動、情報及支援4分部，全以英文字母排列。

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例如：S組負責情報行動、G組負責內部保安、D組掌管科技偵察、機密資料、聯絡英國軍情局、保密及評估情報等。

每部下設2至3個分組，分別掌管政治（包括教育、文化、保險、傳媒及工會等）情報、反間諜情報、內部保安、反恐怖活動、要員保護、關卡控制及審查等等工作。

其中，情報分組設C、J組，主要責任為防範中國共產黨滲透香港社會，收集各社會主義國家及其情報機關的情況，研究中國和葡屬澳門的問題，同時與加拿大、美國及英國等國家交換情報。

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根據文獻，政治部1934年由英國軍情五處二處設立時，有200名人員。二戰後，1946年起政治部納入香港警察隊架構。1950年代，政治部大力收集中國等國家的情報，並且嚴密防範和偵察中國共產黨及中國國民黨在香港進行間諜活動。

回歸前政治部解散 華籍人員遷居英國

政治部後來發展至1980年代高峰期間，有1200名人員（包括文職人員在內）。

隨着香港主權移交臨近，政治部轄下的情報部逐步解散，所有機密資料均運到英國軍情六處，且有關人員簽署終生保密協議後；其保安部的管理權則於1995年7月1日起轉交刑事及保安處。

政治部解散時，政治部給予華人人員英國公民護照及居英權，同時限制全數人員必須離開警務處。

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本報記者：程國知

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