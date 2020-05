【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估

全國人大計劃審議港版國安法,引發國際關注。繼美國總統特朗普(Donald Trump)表示,如果制定港版國安法,美國將「強力回應」,美國國務卿蓬佩奥(Mike Pompeo)發聲明,譴責中國政府的方案,稱這是災難性的提議,並表示這可能影響美國對香港地位的評估。

蓬佩奥在聲明表示,美國譴責中國人大會議單方面、肆意地對香港實施國家安全法立法,有關議案繞過香港完善的立法程序,而且無視香港人的意願,將是北京根據聯合國提交的《中英聯合聲明》承諾香港高度自治的喪鐘。

聲明形容香港已成為自由的堡壘。美國強烈敦促北京重新考慮這一災難性的議案,遵守其國際義務,並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由,這是維護其在美國法律下的特殊地位的關鍵。《中英聯合聲明》和《基本法》保障下,任何影響香港自治和自由的決定,都將不可避免地影響美國對「一國兩制」和香港地位的評估。

最後,聲明強調,華府與香港人站在同一陣線(We stand with the people of Hong Kong)。

中國外交部此前表明,香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政,任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移,貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移,反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

