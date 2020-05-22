【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估

全國人大計劃審議港版國安法，引發國際關注。繼美國總統特朗普（Donald Trump）表示，如果制定港版國安法，美國將「強力回應」，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）發聲明，譴責中國政府的方案，稱這是災難性的提議，並表示這可能影響美國對香港地位的評估。

蓬佩奥在聲明表示，美國譴責中國人大會議單方面、肆意地對香港實施國家安全法立法，有關議案繞過香港完善的立法程序，而且無視香港人的意願，將是北京根據聯合國提交的《中英聯合聲明》承諾香港高度自治的喪鐘。

聲明形容香港已成為自由的堡壘。美國強烈敦促北京重新考慮這一災難性的議案，遵守其國際義務，並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由，這是維護其在美國法律下的特殊地位的關鍵。《中英聯合聲明》和《基本法》保障下，任何影響香港自治和自由的決定，都將不可避免地影響美國對「一國兩制」和香港地位的評估。

最後，聲明強調，華府與香港人站在同一陣線（We stand with the people of Hong Kong）。

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中國外交部此前表明，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

責任編輯：孫民

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