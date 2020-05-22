【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究對中國實施經濟制裁

全國人大計劃審議港版國安法，引發國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump）稍早前表示，如果制定港版國安法，美國將「強力回應」，其高級經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）對CNN表示，美國正密切研究對中國實施經濟制裁。

哈塞特表示，美國絕對不會讓中國過關，所有選項都放在枱面上，如果香港不再是香港，不再是開放的地方，那麼香港將不再是國際金融中心。他並稱，這是一個非常困難和可怕的舉動，對中國及香港人民來說，都將是代價沉重，美國會密切關注。

▲ 就全國人大計劃審議港版國安法，白宮經濟顧問哈塞特稱，美國正研究對中國實施經濟制裁。

同日，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）發聲明，譴責中國人大會議單方面、肆意地對香港實施國家安全法立法，稱這是災難性的提議，強烈敦促北京重新考慮，並表示這可能影響美國對香港地位的評估。

中國外交部此前表明，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

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責任編輯：孫民

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