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【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究對中國實施經濟制裁

國情動向 23:10 2020/05/22

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全國人大計劃審議港版國安法，引發國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump）稍早前表示，如果制定港版國安法，美國將「強力回應」，其高級經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）對CNN表示，美國正密切研究對中國實施經濟制裁。

哈塞特表示，美國絕對不會讓中國過關，所有選項都放在枱面上，如果香港不再是香港，不再是開放的地方，那麼香港將不再是國際金融中心。他並稱，這是一個非常困難和可怕的舉動，對中國及香港人民來說，都將是代價沉重，美國會密切關注。

就全國人大計劃審議港版國安法，白宮經濟顧問哈塞特稱，美國正研究對中國實施經濟制裁。

同日，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）發聲明，譴責中國人大會議單方面、肆意地對香港實施國家安全法立法，稱這是災難性的提議，強烈敦促北京重新考慮，並表示這可能影響美國對香港地位的評估。

中國外交部此前表明，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估

【港版國安法】美若終止香港特殊地位  到底影響有多大？

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

【港版國安法】針對特朗普「強力回應」 外交部：堅定不移反對外部勢力干涉

責任編輯：孫民

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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