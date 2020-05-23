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【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳  稱參加六四集會不違法

國情動向 08:39 2020/05/23

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全國人大審議「港版國安法」，一石激起千重浪，並上升至中美角力、中國與西方角力層面。在此敏感時刻，香港輿論場瘋傳一本以「香港邁向明天關注組」名義發布，稱「法律專家香港國家安全立法釋疑20問」的小冊子，聲稱邀請了一批法律專家解答港人疑慮，20條問答題中，詳解了包括遊行，示威，新聞，言論等基本權利和自由，及使用社交媒體會否受到制約。當中舉例指，只要符合不顛覆政權等前提，參加「六四集會」毋須擔心違法 。

【點擊閱讀《法律專家香港國家安全立法釋疑20問》全文】

小冊子引述稱，國安法只約束4類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法。香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。

對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法條文】針對4種行為  港版國安法草案全文

小冊子表示，港區國安法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，強調是補充現有法律的空白和不足，又稱今次人大決定和立法都不存在牴觸《基本法》的問題，重申基本法雖指23條由特區自行立法，但中央仍擁有根據實際情况就國家安全問題立法的權力，而中央今次做法亦非改變「一國兩制」方針，而是為一國兩制「加固」。

有報道指，「香港邁向明天關注組」由具官方背景的法律專家組成。

【港版國安法】王晨：23條有被擱置風險 國安不能長期不設防（有片）

【港版國安法】林鄭月娥：香港仍有責任盡早為基本法23條立法

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位

【港版國安法】中國外交部致函各國使館　列立「港版國安法」5大原因

【港版國安法】美若終止香港特殊地位  到底影響有多大？

【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機

【港版國安法】路透引私人銀行家：有富豪擬啟動Plan B　擬從香港撤資

責任編輯：伍樂

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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