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【兩會防控】疫情爆發至今內地首現零確診　吉林市居民22日起禁赴北京

國情動向 11:01 2020/05/23

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國家衛健委公布最新新冠肺炎疫情情況，指內地在周五（22日）首次出現零確診，沒有新增本土或境外輸入確診病例。無症狀感染者方面，內地在當天新增28宗無症狀感染者，其中有25宗來自湖北省。另一方面，在兩會正舉行之際，吉林市衛健委昨宣佈，自22日起至疫情風險等級解除前，禁止吉林市居民進北京。

國家衛健委指，內地31個省區市及新疆生產建設兵團，在周五均報告無新增確診病例，無新增死亡病例。另一方面，上海及吉林各新增一宗疑似病例，上海的疑似病例為境外輸入，吉林的則為本土病例。

截至周五，內地現有確診病例79宗（其中重症病例9宗），累計治癒出院病例78258宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例82971宗，現有疑似病例6宗。累計追蹤到密切接觸者741696人，尚在醫學觀察的密切接觸者5085人。

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此外，內地新增28宗無症狀感染者（境外輸入2宗），當天無轉為確診病例；當日解除醫學觀察23宗（境外輸入2宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者有370宗（境外輸入26宗）。

另一方面，在兩會舉行之際，吉林市衛健委昨在官網發布通告稱，為全力維護疫情防控期間首都北京的安全穩定，按照「內防擴散、外防輸出、嚴格管控」要求，自22日起至疫情風險等級解除前，禁止吉林市居民進京。

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根據國務院的疫情風險等級查詢功能顯示，截至5月21日24時，全中國僅有的2個高風險地區，均在吉林市管轄的舒蘭市、豐滿區。至於禁赴北京的規定，吉林市衛生健康委員會的通告稱，一是吉林市居民在疫情風險等級未解除前，禁止通過民航、鐵路、客運、自駕等方式進京。

二是公安機關將嚴控民航、鐵路、客運、環城卡口等進京通道。對不聽勸阻，拒不執行疫情防控工作領導小組在緊急狀態下發佈的命令、決定，私自購票進京、自駕進京或者通過其他方式進京者，公安機關將依據相關法律規定依法處理。

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責任編輯：游昊雲

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