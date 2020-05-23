【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用

▲ 中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用

醫學期刊刺胳針（Lancet）22日晚刊出由中國軍事科學院研究團隊發表的全球首個新冠肺炎（COVID-19）疫苗首期人體臨床試驗研究論文，指該疫苗安全且耐受性良好，所有受試者均產生針對新冠病毒（SARS-CoV-2）的免疫應答。中國疾控中心主任高福今則說，中國新冠疫苗可在年底給特定人群應急使用。

中國軍視網22日報道，中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研製的中國腺病毒載體新冠疫苗，已完成一期二期接種，並對一期結果進行初步評價。該疫苗是中國首個獲得批准進入臨床研究的新冠疫苗。研究論文指出，首個一期臨床試驗新冠肺炎疫苗是安全且耐受性良好，並能在人體內產生針對新冠病毒的免疫應答。

論文的試驗是在108名健康成年人中進行的開放標籤試驗，在28天後顯示出有希望的結果，最終結果將在6個月內進行評估，但仍需進一步試驗來確定免疫反應是否能有效預防新冠病毒感染。據陳薇團隊論文，在接種新冠疫苗後，ELISA抗體與中和抗體自接種第14天開始出現明顯增長，並在接種後第28天到達峰值；特異性T細胞反應在接種後第14天到達峰值。

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論文稱，在108名（低劑量組、中劑量組和高劑量組各36人）受試志願者中，有30名低劑量組、30名中劑量組和27名高劑量組成員報告了在接種後7天內出現至少一種不良反應。最常見的不良反應是發燒、疲勞、頭痛和肌肉疼痛等。

論文並稱，在所有不良反應報告中，大多數報告的不良反應都屬輕度或中度，並在接種後28天內沒有出現嚴重不良反應的報告。負責這項研究的陳薇表示，這是一個里程碑，表明單劑量的新型5型腺病毒載體新冠肺炎疫苗可在14天之內產生病毒特異性抗體和T細胞。

她也表示，應謹慎解釋這些結果，開發新冠肺炎疫苗所面臨的挑戰是前所未有的，而且觸發這些免疫反應的能力並不一定表明該疫苗將保護人類免受新冠肺炎的侵害，這一結果顯示了開發新冠肺炎疫苗的希望，但距離所有人都能使用這種疫苗「還有很長的路要走」，而陳薇團隊的疫苗目前已率先進入二期臨床實驗。

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另一方面，中國疾控中心主任高福今表示，中國正研發幾款新型冠狀病毒疫苗，目前臨床測試證實，疫苗對人體是安全，預計年底開始可在應急情況下，給特殊人群使用。高福強調，疫苗用於健康人群，對安全和有效性的要求比藥物更高，因此一款好的疫苗，研究時間非常長，必須達致安全、有效及可控。

高福不認同全球各地同時研發疫苗，會造成負面影響的說法，認為科技發展需要競爭和競賽，但同時各國亦要透過合作、交流和協調，解決一些研發過程中遇到的問題。

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責任編輯：游昊雲

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