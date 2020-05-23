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【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難

國情動向 15:47 2020/05/23

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全球3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難

在港版國安法即將審議之際，香港的VPN下載量大增，然而中央社去年曾引述資安機構調查發現，全球97家主要翻牆軟體（VPN）業者中，至少有29家母公司是中資公司，比重直逼3成。調查分析，中國官方除可藉此建立VPN用戶的大數據外，也讓翻牆趨於困難。

深圳一名曾參與本土VPN經營的人士向中央社記者表示，中資企業自行成立或收購境外VPN公司的作法，約自2015年前後開始。這些VPN公司被納入中資旗下後，雖然持續收費運作，但翻牆的難度卻在升高，到了去年更明顯。

德國之聲則報道，資安研究機構VPNPro的調查報告指出，全球97家主要VPN業者分別由23家母公司掌握，但這23家中的6家卻是中資公司，旗下擁有29家VPN業者。報告還提到，有不少VPN業者向消費者隱瞞其背後母公司的訊息，業者擁有的用戶資訊隨時可被中國、巴基斯坦等政府合法調閱。

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這項報告指出，在中國等對個人隱私數據保護不充分的國家，官方能輕易地以合法手段，查閱境內VPN業者所保存的用戶數據、帳號密碼等，甚至還能轉移這些資訊（例如轉往中國），而用戶卻毫不知情。

報告也提到，想要獲取資料的任何政府，可分析VPN用戶的數據辨別身分及上網喜好，諸如人權工作者、調查記者、洩密者將因此面臨威脅。即使是普通的網民，也會因此遭到更嚴密的網絡監控。

報告分析，中資企業擴大經營VPN公司有2個考量。首先是逐步增加翻牆的難度，翻牆越難，網民想要瀏覽違禁網站的意願也就越低。第2個考量是蒐集並分析VPN用戶瀏覽違禁網站的各種模式，諸如網站種類、內容、瀏覽時間等，並連結用戶身分，便可建立大數據加以分析，作為制定網絡查禁措施的依據，從而加強監控，甚至對有關人士採取強制措施。

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責任編輯：伍樂

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