【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」

▲ 央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論 形容為「顏色革命」

人大宣佈繞過香港立法會審議「港版國安法」，引來國際強烈反應。多間官媒則分別刊文為「港版國安法」護航，其中央視昨刊登的「央視快評」文章，更將抗爭民眾形容為極端分子，並將911恐襲、極端組織伊斯蘭國（ISIS）等，與香港去年反修例抗爭相提並論，又指此抗爭運動是「顏色革命」。

央視的文章指出，是次落實「港版國安法」是維護國家主權、安全、發展利益和保持香港繁榮穩定的必要之舉，又指民眾抗爭手法超越「街頭暴力」，實質是組織港版「顏色革命」。

尤其是反對派喪心病狂地企圖通過「社會攬炒」、「經濟攬炒」、「政治攬炒」，影響民生、搞垮經濟、癱瘓立法，最終達到推翻特區政府、奪取香港管治權、實現分裂國家和顛覆國家政權的罪惡目的，嚴重威脅香港公共安全和國家主權安全。

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文章繼將多宗恐襲事件與去年在港抗爭行為相提並論，「從紐約世貿中心在『9·11』中轟然倒塌，到血腥暴力的ISIS盤踞中東，再到巴黎連環恐怖襲擊事件震驚全球……恐怖主義如人類社會之『癌』，再強健有力的社會『肌體』、再欣欣向榮的發展勢頭，一旦被其裹挾纏身，其後果必然是社會動盪、經濟衰退、文明失色、人心惶惶。」

文章又指，極端暴力分子通過恐怖主義行為製造香港最慘痛歷史時刻，極大挫傷本地及外界對香港的信心，造成難以估量的嚴重損害和惡劣影響，而立法是彌補缺口，「長期以來，香港在維護國家安全方面處於『不設防』狀態，在維護國家安全的機構設置、力量配備、執法權力配置等方面存在明顯『短板』，補齊這個『短板』已刻不容緩。」

人民網亦發表以《切莫低估中央處理香港問題的能力和決心》為題的評論文章，指人大提出「港版國安法」草案必要，深得人心。立法不會影響香港居民享有的各項權利和自由，只會影響反中亂港分子和外部反華勢力。全國人大出手堵塞國家安全漏洞完全合理合情合法，必定有通盤考慮和充份準備。

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《環球時報》22日社評則指，中方已評估美國可能的制裁措施，做好迎戰準備，又指香港的中西通道功能已被其他沿海地區大幅替代，加上2年貿易戰，中國能承受美方施壓，北京後退的機會是零。

社評指，美國最大的牌就是取消香港獨立關稅地位。這會打擊香港經濟及削弱其國際金融中心地位，但同時香港是美國少有的每年數百億貿易順差貢獻者，又有大量美國公司和8.5萬美國公民，打擊香港即打擊美國。

社評更指，美國把所有牌打光，亂施制裁會把自己割得越來越瘦，加上疫情打擊，「美國在對華貿易戰初期的威風，還可有幾成。」相反香港經歷震動後，將有大量機會在國家幫助下重構外部環境，續寫東方之珠的輝煌。

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責任編輯：游昊雲