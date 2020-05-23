【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論

▲ 發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論

《環球時報》連續兩日就美國干涉香港事務及港區國安法發文評論，最新評論稱，國安法是敲響美國對香港事務肆意干涉的喪鐘，重申香港的高度自治是在中國主權下、而非美國操縱下的高度自治。

最新評論指出，沒有國家安全法的約束，成為香港各種混亂愈演愈烈、價值體系越來越偏離正軌的最大原因之一。認為制定港區國安法是確保一國兩制不脫軌的保障，是給香港高度自治綁上安全帶。

評論稱，既然香港完成基本法23條立法無望，全國人大根據憲法和基本法的賦權擔起工作，讓迷失的香港找回作為中國特別行政區的憲制座標。這樣做的法理邏輯十分明確，現實緊迫性也很清楚。

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評論強調，北京已下了徹底阻斷外部勢力對港干涉和堅定重建香港國安價值體系的決心，會不惜代價推進，奉勸外國不要誤判形勢，以為可以通過各種壓力阻止。評論又指出，港區國安法是敲響美國對香港事務肆意干涉的喪鐘，重申香港的高度自治是在中國主權下、而非美國操縱下的高度自治。

值得注意，《環球時報》已連續兩日就美國干涉香港事務及港區國安法發文評論。《環球時報》22日發社評稱，中方已評估美國可能的制裁措施，做好迎戰準備，又指香港的中西通道功能已被其他沿海地區大幅替代，加上2年貿易戰，中國能承受美方施壓，北京後退的機會是零。

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社評指，美國最大的牌就是取消香港獨立關稅地位。這會打擊香港經濟及削弱其國際金融中心地位，但同時香港是美國少有的每年數百億貿易順差貢獻者，又有大量美國公司和8.5萬美國公民，打擊香港即打擊美國。

社評更指，美國把所有牌打光，亂施制裁會把自己割得越來越瘦，加上疫情打擊，「美國在對華貿易戰初期的威風，還可有幾成。」相反香港經歷震動後，將有大量機會在國家幫助下重構外部環境，續寫東方之珠的輝煌。

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責任編輯：游昊雲