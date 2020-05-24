【港版國安法影響】韓正：國安法只針對少數人  保障大多數港人日常生活

▲ 【港版國安法】韓正：國安法只針對少數人 保障大多數港人日常生活

全國人大會議審議「港版國安法」草案，一石激起千尺浪，上升至中美角力、甚至中國與西方國家的對弈。主管港澳事務的國務院副總理韓正周六（23日）上午接見港區全國政協委員時表示，去年反送中暴露「國安漏洞的短板（缺失）」，中共十九屆四中全會已決心建立香港「維護國家安全制度」。

韓正又表示，明白香港社會對「香港版國安法」立法有疑慮，但法例只針對少數人，以保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。

港澳政協委員周六上午到全國政協禮堂舉行聯組會議，韓正在會中發表談話時作上述表示。

去年反修例 暴露香港國家安全漏洞的「短板」

出席會議的港區政協委員、工聯會理事長黃國轉述，韓正在會上為政協講解立法的背景及目的，表示去年爆發「反修例風波」，暴露香港國家安全漏洞的「短板」，中央於去年四中全會已提到，要建立健全的特區維護國家安全法律制度和執行機制，此時立法是按脈絡推進。

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韓正並表示，明白香港社會對立法有疑慮，法案只針對少部分危害國家安全的人，以防堵法律漏洞，保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。韓正並強調，全球沒有一個地方沒有國家安全法。

港區政協委員朱銘泉會後則轉述，韓正在會上重申立法的必要性和合法性，指做法是為香港好，已經考慮過不同因素，包括國際社會的聲音，並強調中央重視香港，以及香港作為國際金融中心的地方，相信香港有良好的基本因素，包括人才和法律，令大部分人和國家仍對香港有信心。

韓正也提到，香港存在很多經濟及社會的深層次問題，例如房屋改革等，但需要穩定的社會環境處理，中央會全力支持特區政府解決有關問題。

韓正讚林鄭抗疫 稱展現「非常時期魄力」

此外，韓正還高度肯定港府及特首林鄭月娥的抗疫成效，指出新冠肺炎與SARS存在差異，傳播速度極快，而香港作為高度人口密集的國際都會，抗疫工作做得相當不錯，形容是展現「非常時期的魄力」。

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除韓正外，全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明及北京駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧均出席會面。

十三屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，即將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」。

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責任編輯：鄧國強

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