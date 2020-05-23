【兩會2020】國務院前官員建議　今後不用必提全年中國經濟增長目標

▲ 國務院前官員建議 今後不用必提全年中國經濟增長目標

受新冠肺炎疫情影響，今年政府工作報告中未設全年經濟增速具體目標。全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦建議，以後在國家層面不一定要再提具體的經濟增長速度具體目標，可以提就業目標和關於高質量可持續發展的要求，然後各省提經濟增速目標。

他指出，今年強調就業優先的目標，定了關於就業的指標，對今年和今後都是有意義的，「穩增長就是為了穩就業，從經濟學角度上講，如果就業達到了一個合適的水平，實現了充分就業，也就意味著全社會的資源得到了充分利用。」

他建議，今後國家層面可以提一些關於經濟高質量可持續發展的要求，比如物價水平、風險防控、環境可持續發展、居民收入水平等，不一定是具體指標，「向各省提增速指標的好處在於，各省可以從自身實際出發定增速指標，同時各地方也有區域競爭，這個區域競爭是中國過去很多年經濟增長的一個很重要的動力機制。」

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他說，在這個基礎上，國家根據就業指標和高質量可持續發展目標要求評估各省發展，符合要求的應給予政策支持，反之則沒有，「在疫情得到有效控制的前提下，爭取用2至3年的時間，讓我們的經濟重回正軌。」

他認為，國家可爭取今年有一個正增長，再好一點，比如能有3%左右的增長；到明年增速可能會較高，比如到6%、7%，因為今年基數低，而且會有一些反彈因素，前一段因為疫情被壓制的增長動能釋放；再下一年，經濟或許可以進入正常增長軌道。

國務院總理李克強發表政府工作報告時稱，今年未設全年經濟增速具體目標，主要是全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。

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責任編輯：游昊雲