  • 26°C
香港時間 : 2020523日 (六) 17:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兩會2020】國務院前官員建議　今後不用必提全年中國經濟增長目標

國情動向 17:24 2020/05/23

分享：

國務院前官員建議　今後不用必提全年中國經濟增長目標

受新冠肺炎疫情影響，今年政府工作報告中未設全年經濟增速具體目標。全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦建議，以後在國家層面不一定要再提具體的經濟增長速度具體目標，可以提就業目標和關於高質量可持續發展的要求，然後各省提經濟增速目標。

他指出，今年強調就業優先的目標，定了關於就業的指標，對今年和今後都是有意義的，「穩增長就是為了穩就業，從經濟學角度上講，如果就業達到了一個合適的水平，實現了充分就業，也就意味著全社會的資源得到了充分利用。」

他建議，今後國家層面可以提一些關於經濟高質量可持續發展的要求，比如物價水平、風險防控、環境可持續發展、居民收入水平等，不一定是具體指標，「向各省提增速指標的好處在於，各省可以從自身實際出發定增速指標，同時各地方也有區域競爭，這個區域競爭是中國過去很多年經濟增長的一個很重要的動力機制。」

【兩會2020】中國今年不設GDP目標不意味失方向 專注「六保」就業排頭

【兩會2020】李克強：共同落實中美首階段經貿協議 美稱協議實施有進展

他說，在這個基礎上，國家根據就業指標和高質量可持續發展目標要求評估各省發展，符合要求的應給予政策支持，反之則沒有，「在疫情得到有效控制的前提下，爭取用2至3年的時間，讓我們的經濟重回正軌。」

他認為，國家可爭取今年有一個正增長，再好一點，比如能有3%左右的增長；到明年增速可能會較高，比如到6%、7%，因為今年基數低，而且會有一些反彈因素，前一段因為疫情被壓制的增長動能釋放；再下一年，經濟或許可以進入正常增長軌道。

國務院總理李克強發表政府工作報告時稱，今年未設全年經濟增速具體目標，主要是全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。

【兩會2020】全國人大會議開幕 總理李克強作政府工作報告全文（附直播影片）

【兩會2020】政府工作報告沒提今年GDP增速具體目標 優先穩就業 發改委解讀

【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究經濟懲罰中國

【去中國化】前人大財經委副主任賀鏗：去中國化現象非常明顯 不能等閒視之

責任編輯：游昊雲

相關文章

【兩會2020】中國今年不設GDP目標不意味失方向 專注「六保」就業排頭
2020/05/22
【兩會2020】中國今年不設GDP目標不意味失方向 專注「六保」就業排頭
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
今日
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估
今日
【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估
【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究經濟懲罰中國
今日
【港版國安法】特朗普顧問：美國正研究經濟懲罰中國
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
今日
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
經濟 就業 疫情 政府工 李克強 中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會 人大政協兩會 中國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位
【港版國安法】BBC：港版國安法一立　美或終止香港特殊地位
【港版國安法】香港將設國安機構　唐英年：內地人員或在港執法
【港版國安法】香港將設國安機構　唐英年：內地人員或在港執法
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機
【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來
【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來