【港版國安法】京日前再稱他是「千古罪人」 彭定康：中方背叛香港人

▲ 【港版國安法】彭定康：中方背叛香港人 京日前再批他是「千古罪人」

全國人大會議審議「港版國安法」草案，一石激起千尺浪，上升至中美角力、甚至中國與西方國家的對弈。日前再被中國外交部駐港公署形容為「千古罪人」的港英時代最後一任港督、末代港督彭定康（Chris Patten）繼續評議香港局勢，稱中國已背叛香港人民，西方不應再為了幻想中的寶藏而對北京認同。

《泰晤士報（The Times）》引述彭定康的話說，「香港人民遭到了北京背叛」，英國有「道德、經濟與法律上的責任」為香港挺身而出。

他說：「我們不應該再被愚弄了，以為在卑躬屈膝之後就能挖到寶藏，這都是幻想。」

彭定康日前談港局 再被北京強烈指責

全國人大28日將審議「港版國安法」授權案、即全稱《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，通過後，人大常委會最快6月底著手立法。法案明定國安機關將在港設置機構履職。

【港版國安法】這是中央立法的最好時機 也是最壞時機

【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？

彭定康日前參與香港外國記者會網上論壇，提到近日監警會發表的反修例報告。中國外交部駐港公署隨後發聲明回應，以千古罪人形容彭定康，批評他對特區政府施政大放厥詞、歪曲一國兩制和基本法、詆毀中央對港政策、惡毒抹黑中國國際形象，表示極度憤慨，予以強烈譴責。

聲明指他「唆使香港年輕人繼續充當黑暴攬炒勢力謀取政治私利的炮灰」，彭定康會「遭到世人的唾棄，留下歷史的罵名！」

北京以「千古罪人」定性彭定康，可追溯至九十年代，時任港督的彭定康，在首份《施政報告》推出「新九組」政改方案，擴闊9個功能組別選民基礎，猶如變相直選，中國政府不滿，認為是破壞立法機關「直通車」安排。 前港澳辦主任魯平曾在鏡頭前直指彭定康是「千古罪人」。

【港版國安法條文】針對4種行為 港版國安法草案全文

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法】BBC：港版國安法一立 美或終止香港特殊地位

【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？

【港版國安法】韓正：國安法只針對少數人 保障大多數港人日常生活

【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論

【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論 形容為「顏色革命」

【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解