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【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌

國情動向 02:45 2020/05/24

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【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭力抗去中國化3大王牌

新冠肺炎疫情不僅令中美關係惡化，更令全球出現逆全球化、去中國化苗頭。中共總書記習近平周六（23日）在全國政協聯組會議上，提到中國身處的國際環境是「國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、地緣政治風險上升」等，中國必須在更加不穩定、不確定的世界中謀求發展。他更點出，中國抵抗逆全球化趨向的3大「籌碼」。

今年全國「兩會」議程中，習近平23日參加全國政協經濟界聯組會。他對中國當前經濟的描述是：經濟發展前景向好，但也面臨著結構性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰，加上新冠肺炎疫情衝擊，目前中國經濟運行面臨較大壓力。

習：一些國家保護主義和單邊主義盛行

他說，中國還要面對世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動盪、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面，中國必須在一個更加不穩定不確定的世界中謀求發展。

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但他認為，中國「經濟潛力足、韌性強、迴旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變」，而按新華社通稿，習近平認為中國有3大條件，能支持國家應對逆全球化：

．具有全球最完整、規模最大的工業體系，強大的生產能力、完善的配套能力

．擁有1億多市場主體（Market Entity，即經營者、投資者等）和1.7億多受過高等教育或擁有各類專業技能的人才

．有包括4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規模內需市場。

中國投資需求潛力巨大，習近平還強調，要加快完善安全發展體制機制，維護產業鏈、供應鏈安全，積極做好防範化解重大風險工作。

聯組會上，有委員針對中國民營企業的發展及完善市場機制等發言。中國民營企業近年生存困境加劇，針對民企的不安，習近平曾在2018年11月主持召開民營企業座談會，表態支持民企，但中國民企在融資、發展、公平競爭等方面依舊面臨許多難處。

習近平肯定民企貢獻

習近平回應時肯定民企貢獻，表示民營企業一開始確實是一片荒蕪，但從夾縫中成長起來了。今天，民營企業發展到這樣的規模、作出這樣的貢獻，非常了不起。

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此外，習近平重申，在中共十八屆三中全會上已經「一錘定音」：讓市場在資源配置中起決定性作用，同時要更好發揮政府作用。不能不克服市場的盲目性，也不能回到計劃經濟的老路上去。要努力將市場的作用和政府的作用結合得更好一些。

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責任編輯：鄧國強

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