【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭

全國人大審議「港版國安法」草案,不僅在香港社會引起各種不同看法,更上升至中美角力、甚至中國與西方博弈層面。《紐約時報》分析指,中共總書記習近平的策略是藉西方忙於抗疫時,出手馴化香港,但這是一場政治豪賭(boldest political gambits),它可能導致中美關係惡化等不利後果。

全國人大發言人張業遂日前表示,國家安全是安邦定國的重要基石,通過堅持和完善」一國兩制「制度體系是」完全必要。

根據《紐約時報》題為「As Coronavirus Keeps the West at Bay, China Moves to Tame Hong Kong」的文章,習近平預期,中國將在新冠肺炎疫情後一舉超越分崩離析、優柔寡斷、深陷經濟衰退的西方世界,因此選擇在此時出手,意想一舉馴化香港。

約時:中央藉西方無暇兼顧「馴化香港」

事實上,中央推動的「港版國安化」,亦與他宣揚的「中華民族偉大復興」願景相符;即使經濟、政治、外交領域恐出現不利後果,習近平似乎也在所不惜。

13屆全國人民代表大會第三次會議22日開議,議程包括審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)」,即前述的「港版國安法」。一般認為草案將審議通過,授權全國人大常務委員會立法。

而在此之際,中央領導階層為推動立法,將香港抗議者描繪成不肖分子作亂、背後更有企圖分裂中國的外部勢力腰。

事實上,全國人大常委會副委員長王晨22日說明立法草案時表示,「反中亂港勢力」公然鼓吹港獨、自決、公投等主張,從事破壞國家統一、分裂國家的活動,必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。

中方或仍面臨3大挑戰 中美關係有危機

根據草案,「港版國安法」通過後,內地國安部門將首度在香港公開設置機構。

但《紐約時報》指,習近平為首的中央選舉此時立法,亦會遭遇諸多嚴峻挑戰。綜合整理如下︰

其一,美國政府與國會高層接連指控中國威脅美國安全、不利美國經濟繁榮、甚至美國人民健康,「港版國安法」帶給他們新的攻擊目標。

美國對中國的攻擊,或會轉化成美國加碼經濟制裁中國。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就暗示,美國可能不再給予香港特殊經貿待遇。他在最新聲明中說,中方決定繞過香港立法程序、忽視港人意志,形同敲響中國依中英聯合聲明承諾給予香港高度自治的「喪鐘」,「美國強烈敦促北京重新考慮這項災難性議案」。

其二,中國疫情雖趨緩,但經濟復甦前景不明。國務院總理李克強在全國人大做施政報告時未公布具體經濟增長目標,為1994年以來首見。中國東北地區近期爆發零星疫情,如進一步蔓延,恐在民眾仍害怕出門消費、製造業尚未完全復工時拖累經濟復甦。美國如此時制裁中國,影響或會更大。

其三,香港「反修例」抗爭在疫情爆發後沉寂一段時間,這項立法計劃,或會激起部份民間人士不滿,計劃走上街頭,恐讓香港再度陷入動盪。

文章指,香港基本法第23條要求就國安立法,2003年掀起大規模示威,歷任香港行政長官自此未再推動相關立法工作。去年香港因逃犯條例修訂草案爆發「反修例」抗爭後,習近平暗示他忍無可忍。

責任編輯:伍樂

