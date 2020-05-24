【兩會2020】國家發改委：經濟增長目標已融入其他指標  農民工復工達9成

今年兩會在經濟的巨大不確定下罕有未設GDP目標，國家發改委副主任寧吉喆今在記招解畫，稱這不代表經濟增長不重要，經濟增速目標已融入其他目標之中。

他指，今年並非首次未設定具體經濟增速目標，此前三次分別在2000、2001和2002年。沒有直接提出具體GDP目標，主要是全球疫情和經貿形勢變化很大。但是，今年無論保民生、保就業、促消費，都要有經濟增長支撐。

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對於今年力保900萬就業目標，寧吉喆指，1-4月份新增就業已達到354萬人，與任何國家相比都足夠亮眼，今年900就業目標中，較大比例為大中專院校畢業生及退伍軍人，及農民工。他說，農民工復產復工的比例已經超過9成，並會繼續增加。

財赤率升 否增加地方債務壓力？

為對衝經濟衰退，今年財政赤字率從去年2.8%升至今年3.6%，外界關注會否增加地方債務壓力。發改委副秘書長叢亮表示，當前經濟下行階段，需要適當提高政府債務水平以刺激內需。從全球範圍看，IMF將今年全球平均赤字率從去年的3.7%提升至9.9%，發達國家從平均3%提升至10.7%，新興市場國家亦在9%左右，中國相對仍處於較低水平，適當提升財赤，既必要可行、也是安全的。

在恢復疫後經濟方面，寧吉喆表示，會採取多種措施促進消費回升。隨著復工復產，4月消費已較3月收窄8.3個百分點，相信5月份的消費數據會更好，「是否是報復性消費，評價不一定准，恢復性消費是肯定的。」

本報駐北京記者：潘攀

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