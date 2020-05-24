【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

全國人大審議「港版國安法」，在香港設立國家安全法律機制，事件引起香港社會議論，並上升至中美角力、中國與西方博弈的層面。全稱是《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的「港版國安法」，與基本法23條的關係如何，納入基本法附件三的理據又如何，以下4個關鍵問題一次看清。

其一：「港版國安法」與《基本法》23條有什麼關係？

BBC中文網指出，2003年，香港時任特首董建華政府推動23條立法時遭到社會強烈反對，觸發當年7月1日香港主權移交紀念日有50萬人參與大遊行，示威者擔心23條會限制港人言論、集會自由，港府原本在遊行後，計劃堅持把草案提交立法會恢復二讀，但香港行政會議成員田北俊宣佈辭職，港府撤回方案。

自此，23條成為了「政治毒藥」，直至近期反對《逃犯條例》修訂引發的「反修例」示威中，反對23條的標語偶爾亦會出現在示威者的文宣當中，而北京一直對23條久久未能通過「耿耿於懷」，近日不斷有消息傳出，北京希望香港盡快通過基本法23條立法。

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香港特首林鄭月娥多次表示，23條是香港憲制責任，但需要在正確時機與良好氣氛下才能推行。

全國人大常委會副秘書長王晨周五（5月22日）表示，23條自2003年受挫以來，法例在香港被人「污名和妖魔化」，「有被長期擱置的風險」，而現在「一國兩制」在香港遇到新風險和新挑戰，特別是去年修例風波，有「反中亂港勢力主張獨立」、有人主張自決和公投。中央因此採取有力措施防範制止和懲治。

去年區議會選舉，香港民主派取得壓倒性勝利。在今年稍後舉行的立法會選舉，民主派稱將努力推動「35+」計劃，希望可以取得立法會70個議席中的過半議席。有分析認為，北京大力推動《國安法》之時，已經不再優先考慮建制派選情會否遭受打擊，顯示了北京對香港在國家安全問題上的決心。

新《國安法》中顛復國家政權、分裂國家、外部勢力干預的內容與23條重疊。

根據《基本法》第23條，香港「應自行立法」禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

其二：什麼是《基本法》附件三？

此次草案列明，香港的《國安法》將直接列入放在《基本法》附件三，由香港公布實施。親北京陣營認為這本來是屬於中央政府本身有的權力。

根據香港《基本法》第18條，凡在附件三的法律，由香港「在當地公布或立法實施」；人大常委會在徵詢其所屬的「香港基本法委員會」、香港特區政府的意見後，可對《基本法》附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特區自治範圍的法律。

目前《基本法》附件三列出的「全國性法律」，包括中國國籍法、中國領海聲明、中國外交特權、中國國慶日決議、中國國徽命令等等。這些法律為中國全國均生效的法律。今次人大推出的是為香港特設的港版《國安法》。

其三：誰會受到影響呢？

BBC中文網指，示威人士、媒體、法律界、民主派政治團體、非政府組織、與外國政客有聯繫的政客等等，全部都有可能受到《國安法》的影響。

港區全國人大常委譚耀宗明言，香港過去數年曾發生不少挑戰和衝擊國家安全的事件，包括污辱國旗國徽、破壞和攻擊中央駐港機構，並舉起外國旗幟，結合外國勢力，破壞國家安全，他指出以上行為都是《基本法》23條所不容許，人大會議研究如何保護「一國兩制」和維護國家安全，再研究日後如何跟進。

國務院港澳事務辦公室發言人5月22日表示，《國安法》「不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使」。

其四：會影響香港經濟嗎？

香港股市周五因為《國安法》消息受壓，恆生指數急跌，顯示市場有恐慌情緒。香港股市5月22日下跌1349點，即5.5%，是2008年以來點數跌幅最多的記錄。

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香港一些股評員認為，《國安法》可能會嚇退外資，長遠會造成人才流失。谷歌搜尋器香港地區在《國安法》消息傳出後，搜尋「移民」的人數急增4倍。

但全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港大部分人都願意為國家安全有所承擔，相信立法不會影響外資，又指國家已全面、充分地考慮立法後引起的後果。他批評勾結外部勢力、動亂才是真正衝擊外資對香港信心的負面因素。

美國克萊姆森大學（Clemson University）經濟系副教授徐家健對BBC中文網表示，這次股市跌幅不算大，亦是預期之內，而坊間討論的撤資、人才流失，是在「反修例」運動背景下已經正在發生，而許多外資如果想在香港投資，亦早有心理凖備，在香港做生意是要跟中國內地的規則。

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責任編輯：鄧國強

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