【兩會2020】「與中國脫鉤就是與機遇脫鉤」  外交王毅記者會答問全文

十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月8日（星期五）10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

主持人 何紹仁

各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加十三屆全國人大二次會議記者會。本場記者會的主題是「中國的外交政策和對外關係」。我們很高興地邀請到國務委員兼外交部長王毅先生來圍繞這一主題回答大家的提問。首先有請王國委。

國務委員兼外交部長 王毅

各位記者朋友，大家上午好。很高興再次在每年一度的兩會期間同各位朋友見面。首先我還是要再次向在座的女士們，向所有女同胞們致以節日的祝福，今天是「三八」婦女節，是你們的節日。

過去一年，面對紛繁復雜的國際形勢，中國外交在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，保持定力、與時俱進，又取得了新的重要成就。今天，我願盡可能全面地向大家介紹中國的外交政策，進一步增進中國同世界的相互了解。我願意回答大家的提問。

人民日報記者

首先感謝您對我們女同胞的節日祝福，謝謝。我的問題是，今年是新中國成立70周年，您認為新中國外交70年來最重要的成就和經驗是什麼？在當前形勢下有何重要意義？謝謝。

王毅

這個問題作為第一個問題是非常合適的。今年是新中國成立70周年。70年來，在中國共產黨的堅強正確領導下，中國人民團結奮鬥、砥礪前行，取得了舉世矚目的巨大成就。中國外交開拓進取、攻堅克難，也走過了波瀾壯闊的歷史征程。正如習近平總書記指出，中國正在日益走近世界舞台的中央。

中國外交的輝煌成就，首先歸功於黨的領導，這是中國外交最根本的政治保障。70年來，中國共產黨與時俱進，不斷豐富發展具有中國特色的外交理論體系，形成了一系列優良傳統和鮮明特色。獨立自主是中國外交的基石。天下為公是中國外交的胸懷。公平正義是中國外交的堅守。互利共贏是中國外交的追求。服務發展是中國外交的使命。外交為民是中國外交的宗旨。2018年中央外事工作會議確立了習近平外交思想的指導地位，這是新中國外交理論建設具有劃時代意義的重大成果，為進入新時代的中國外交提供了根本遵循，也為探索解決當今世界各種復雜問題指明了方向。

當今世界正處於百年未有之大變局。中國外交正站在新的歷史起點，我們將在以習近平同志為核心的黨中央領導之下，全面貫徹落實習近平外交思想，不忘初心、牢記使命，堅持和平發展道路，踐行合作共贏理念，維護現有國際體系，承擔更多的國際責任。既為實現民族復興創造更為有利的外部條件，又為維護世界和平、促進人類進步作出新的更大貢獻。謝謝。

韓國韓聯社記者

朝美領導人第二次會晤未取得成果，半島局勢再次變得複雜難測，對於朝鮮半島無核化和建立半島和平機制，今年中方有何期待？將發揮何種作用？謝謝。

王毅

祝賀你的中文又取得了新的進展，你的發音還是很正確的。韓國的朋友提問題肯定是關於朝鮮半島。朝美領導人河內會晤剛剛結束，我們認為這次會晤是政治解決半島核問題進程當中的重要一步。雙方能夠克服障礙，再次聚首，面對面坦誠交換意見，這本身就是積極進展，就值得充分肯定。國際社會應當鼓勵朝美雙方保持耐心，沿著推進半島無核化、建立半島和平機制的正確方向繼續前行。

我們認為，只要對話不停、方向不變，半島無核化的目標最終一定會得以實現。當然，半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜復雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。

解決問題的途徑是共同制定出實現半島無核化和建立半島和平機制的總體路線圖，在此基礎上，按照分階段、同步走的思路，明確每個階段相互聯系、相互促進的具體措施。在各方同意的監督機制下，由易到難，循序推進。

中國在朝鮮半島問題上始終堅持無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定。我們已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。下一步，中方將同各方一道，朝著既定目標繼續作出我們的貢獻。謝謝。

中阿衛視記者

今年4月份，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在北京舉行。請問王毅部長，有多少個國家的領導人將會參加本屆論壇？中方對於這屆論壇的合作成果有什麼樣的期望？謝謝。

王毅

非常歡迎阿拉伯朋友提問。這是一個很重要的問題。在各方的熱切期盼下，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇已經確定將於4月下旬在北京舉辦。這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。屆時，習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。

第二屆論壇有三個鮮明特點：一是規格更高。預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇。二是規模更大。屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會。三是活動更豐富。我們將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台。

本屆高峰論壇的主題是「共建‘一帶一路’、開創美好未來」，核心是推動「一帶一路」合作實現高質量發展。我們期待同各方深入交換意見，共商合作大計：

我們將同各方就高質量發展彙聚共識，堅持共商共建共享的原則，倡導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。

我們將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。

我們將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的伙伴關係。

我們將堅持開放合作，支持經濟全球化，維護多邊主義，攜手構建開放型世界經濟。

正如習近平主席所說，「一帶一路」倡議源於中國，成果屬於世界。我們期待並相信，第二屆高峰論壇一定會圓滿成功，成為共建「一帶一路」進程中一座新的裡程碑。謝謝。

香港鳳凰衛視記者

大家都非常關心孟晚舟案，這一事件在昨天又有新的進展，加拿大法院決定將延後引渡聆訊，而華為則宣布控告美國政府。在這件事情上，很多輿論認為，很明顯是美國在對中國的高技術企業進行政治打壓，您怎麼看？

王毅

只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。對此，我們已經並將繼續采取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。同時，我們也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。我們希望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造一個公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供一個安全可靠的交往環境。謝謝。

安莎社記者

歐盟在外交和貿易領域是中國最重要的戰略伙伴關係，歐中都是多邊主義和自由貿易的堅定支持者，同時雙方在一些問題上也有不同看法，並且各自在經歷一些困難。您認為雙方應該怎樣鞏固政治關係和互信？還有就是意大利正在考慮支持「一帶一路」倡議，但有媒體報道說，意方也面臨外界的壓力。您怎麼看？

王毅

我們始終把歐洲放在中國對外關係的重要位置，始終支持歐洲一體化進程和歐盟的團結自強。本月下旬，習近平主席今年首次出訪就選擇了歐洲，這充分體現了中國對歐洲的支持。

中歐關係當前總體向好，雙方之間的共識遠遠多於分歧。特別是面對充滿不確定性的國際形勢，中歐雙方在維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義方面有著一致的立場和共同的訴求。另一方面，中歐關係也不時受到一些干擾和影響。我們希望與歐方加強對話溝通，妥善加以管控和處理。獨立自主歷來是歐洲的傳統。我們相信，作為國際上的主要力量之一，歐洲一定會從自身的根本和長遠利益出發，保持對華政策的獨立性、穩定性和積極性，與中方一道，深化各領域互利合作，共同為捍衛國際規則、維護世界和平作出貢獻。

意大利歷史上就是絲綢之路的重要節點，我們當然歡迎包括意大利在內的歐洲各國能夠更加踊躍、積極地參與到共建「一帶一路」進程當中。意大利是獨立自主的國家，我們相信你們會堅持自己作出的決定。謝謝。

中央廣播電視總台央視記者

我想問一個關於中美關係的問題，我們大家都知道，今年是中美建交40周年，中國有句古話叫「四十而不惑」。請問王國委，您覺得現在中美之間做到「四十而不惑」了嗎？您如何評價當下的中美關係？

王毅

中美建交40周年是我們雙方總結過去、規劃未來的重要年頭。40年來，中美關係風雨兼程，既取得了歷史性進展，同時也面臨著新的挑戰。過去的經驗歸結到一條，就是合則兩利，鬥則俱傷。盡管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律，需要我們雙方堅持和維護，保持「不惑」的定力。今後的道路也已明確，就是共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這是中美兩國元首達成的重要共識，也應當成為兩國各界的最大公約數和共同努力的方向。

中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現像，關鍵取決於我們如何看待和處理。一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。謝謝。

今日俄羅斯國際通訊社記者

今年是中國和俄羅斯建交70周年。請問，今年中俄兩國雙邊和合作有什麼亮點和難點？某些國家將莫斯科和北京之間這種極其緊密的關係視為威脅，您認為中俄兩國應該如何回應這種指責？

今年是中俄建交70周年。兩國關係走過了極不平凡的歷程。正是在這種磨礪和考驗中，中俄關係日臻穩定、成熟，並且找到了一條正確的相處之道。兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支持，成為當今大國關係的典範，既為兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和世界的和平穩定作出了重要貢獻。

2019年，中俄雙方將以建交70周年為契機，推動兩國全面戰略協作伙伴關係邁上新的台階。

高層往來方面，普京總統將應習近平主席的邀請來華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平主席也准備應邀對俄羅斯進行國事訪問。我們相信，在兩國元首的共同引領下，中俄關係將邁入新的時代。

互利合作方面，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元。今年兩國務實合作將迎來豐收之年，標志性項目就是「一管兩橋」的落成。「一管」就是中俄東線天然氣管道，這一世紀工程將於年內通氣。「兩橋」，是指首座邊境的公路橋——黑河公路橋將於近期合龍通車，首座鐵路橋——同江鐵路橋也將很快建成。此外，我們還將繼續推動「一帶一路」同歐亞經濟聯盟深入對接，激發兩國務實合作的內生動力，在鞏固能源等傳統領域合作的同時，不斷開拓高科技、農業、電子商務、金融等新的增長點，推動合作提質升級，助力兩國發展，造福兩國人民。

國際事務中，中俄作為兩個世界大國和安理會常任理事國，肩負著重要職責和使命，我們在幾乎所有重大問題上都保持著密切溝通，持有相同或相近立場。新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅定維護國際戰略安全。只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。謝謝。

新華社記者

我的問題是關於多邊主義和國際合作。近年來，單邊主義和保護主義有上升的趨勢，並且越來越多影響到國際合作。中方一直在重申保護主義保護不了自己，而單邊主義只會損人利己。同時，我們也是多邊主義的合作者和堅定支持者，請問您，未來中國還會采取哪些措施來維護多邊主義？

王毅

這幾年，單邊主義和保護主義不斷抬頭，有時候還來勢洶洶。但令人欣慰的是，面對這股逆流，越來越多的國家公開站出來予以抵制和反對。大家都意識到，身處全球化時代，彼此命運相連、休戚與共，需要的是團隊精神，而不是各行其是；是同舟共濟，而不是獨善其身。堅持多邊主義已經成為當今國際社會的廣泛共識。中方始終認為，多邊主義是現有國際秩序的基石。只有堅持多邊主義，國際關係才能逐漸實現民主化，國際格局才能逐步走向多極化。我們將高舉構建人類命運共同體的旗幟，繼續站在歷史前進的正確方向一邊，繼續站在世界大多數國家的共同利益一邊，與各國一道，本著多邊主義的理念，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。謝謝。

路透社記者

現在在美國有人對中國有越來越多的疑慮和敵意，這種情況在兩黨都存在，並且涵蓋很多問題，從貿易到人權、到新疆、到國有媒體和孔子學院。您認為中美兩國是否正在走向衝突？如何來避免這種情況？中方如何來加強和美方的互信？您認為中美之間的貿易戰會結束嗎？

王毅

中美關係歷來是合作與摩擦並存，但是我們始終認為，合作是大於分歧的。當然這段時間，正像你所說，兩國之間的問題和矛盾看起來是多了一些，但是如果歷史地來看，目前這個現像並不代表中美關係發展的大趨勢。我們對中美關係的未來仍然秉持積極的預期，我想廣大美國人民也同樣如此。我們認為中美兩國不會也不應該走向對抗，如果要重新拾起冷戰思維的舊思維，那是違反時代潮流的，也是沒有出路的，恐怕也是不得人心的。

我們看到，中美兩國的利益已經高度融合。去年中美雙邊貿易額超過6300億美元，雙向投資存量超過2400億美元，人員往來超過500萬人次。美國幾乎所有大公司在中國都有業務，幾乎所有的州與中國都有合作。我們聽到這樣一種說法，有個別人聲稱要讓中美「脫鉤」。我認為這顯然是不現實的，與中國「脫鉤」，就是與機遇「脫鉤」，就是與未來「脫鉤」，某種意義上也是與世界「脫鉤」。

從剛才我舉出的這些基本數據看，相信大家都會意識到，合作仍然是中美關係的主流。這既是兩國領導人的共同認知，也是雙方各界的一致共識。最近中美經貿磋商取得實質性進展，得到兩國各界以及國際社會的歡迎，這表明，只要堅持相互尊重，致力於平等協商，任何難題最終都能夠找到雙方都可以接受的解決辦法。謝謝。

中國日報記者

我們注意到一段時間以來，美國等國家對「一帶一路」建設提出不少質疑和指責，比如「債務陷阱論」、「地緣政治工具論」等等，您對此有何評價？

王毅

「一帶一路」倡議提出6年來，已經成為當今世界規模最大的合作平台，也是最受歡迎的公共產品。迄今，已經有123個國家和29個國際組織同中方簽署了共建「一帶一路」合作文件，明確投出了支持票和信任票。

「一帶一路」始終堅持共商共建共享的黃金法則，給各方帶去的是滿滿的合作機遇。這方面例子很多，我給大家舉幾個。通過「一帶一路」合作，東部非洲有了第一條高速公路，馬爾代夫有了第一座跨海大橋，白俄羅斯第一次有了自己的轎車制造業，哈薩克斯坦第一次有了自己的出海通道，東南亞正在施工建設高速鐵路，中歐班列成為亞歐大陸上距離最長的合作紐帶。在肯尼亞被稱為「世紀工程」的蒙內鐵路建成通車，累計為當地創造了將近5萬個工作崗位，拉動經濟增長1.5個百分點。在烏茲別克斯坦，中國工人和當地人民一道，用了900天時間建成了19公裡長的隧道，使偏遠地區的人民僅用900秒就可以坐火車穿越崇山峻嶺。這些事實說明，「一帶一路」決不是什麼「債務陷阱」，而是惠民的「餡餅」；決不是什麼「地緣政治工具」，而是共同發展的機遇。參與「一帶一路」建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開辟了互利共贏的前景。

當然，任何新生事物的發展，都有一個成長的過程。我們歡迎各方在積極參與的同時，隨時提出建設性意見，真正把共商共建共享落到實處。我們相信，在大家共同努力之下，共建「一帶一路」，一定會使古老的絲綢之路在新時代煥發出勃勃生機。同時，為不同民族和不同國家攜手構建人類命運共同體注入強勁的動力。謝謝。

加納廣播公司記者

同一些國家和西方相比，非洲國家對中國的發展模式認同更多，對參與「一帶一路」建設也更加積極。中國正在拓寬和很多國家的關係，對於進一步發展中非關係有何設想和舉措？

王毅

中非友好源遠流長。雙方始終是命運相連、榮辱與共的好兄弟。當前，中國同非洲關係處於歷史最好時期，中非互利合作繼續走在國際對非合作的前列。

中非合作經過幾十年辛勤澆灌，已經成長為參天大樹，任何勢力都無法撼動。下一步，我們將全面落實中非合作論壇北京峰會的「八大對非行動」，不斷深化共建「一帶一路」合作，抓住這兩大機遇，打造更加緊密的中非命運共同體。

中非合作越來越成功，也招來一些指責和抹黑。但中非雙方高度信任，中非友誼歷經考驗，中非合作的成果也已遍布非洲大陸。我們看到，不少非洲國家領導人和各界有識之士都主動站出來批駁所謂的「債務陷阱論」、「新殖民論」等謬論。這充分說明，任何不實之詞在非洲都沒有市場。

中非合作從來都是開放的。非洲的發展也需要國際社會的更多投入，我們願意發揮中非合作的標杆作用，帶動更多的國家關注非洲、重視非洲、投入非洲，發揮各自優勢，真正形成合力，共同致力於非洲的和平與發展。謝謝。

巴通社記者

近日巴印關係緊張升級，並可能危及南亞地區的和平穩定。作為鄰國和重要國家，中方對此持何立場？

王毅

很高興回答來自鐵哥們的提問。確實，最近巴印之間發生的事件再次引起了世界的關注。中方從一開始就強調，要冷靜克制，防止事態升級；要查明真相，對話解決問題。在此過程中，各國的主權和領土完整應當得到充分尊重。本著上述原則，中方一直積極勸和促談，為緩解緊張局勢發揮了建設性作用。這幾天，巴印雙方都釋放了避免事件惡化、協商解決問題的積極意願，我們當然對此表示歡迎。

巴基斯坦和印度是搬不走的鄰居，兩國人民共享數千年的南亞次大陸文明，共同面臨穩定、發展和繁榮的重要機遇，我們希望雙方和睦相處，互幫互助，攜手前行。也希望巴印雙方化危為機，相向而行，盡快翻過這一頁，尋找到兩國關係的根本和長遠改善之道。以對話代替對抗，以善意化解分歧，以合作共創未來。謝謝。

俄羅斯塔斯社記者

去年美國政府決定從阿富汗撤軍，現在國際社會特別關注阿富汗和平進程。如果美國從阿富汗撤軍的話，中國會不會填補美國留下的真空，請介紹一下中方對此的立場？

王毅

阿富汗局勢現在處在一個關鍵階段，和平曙光再現的同時，風險和挑戰也在積聚。推進和平比挑起衝突更需要勇氣。我們呼吁阿富汗各方以國家和民族大義為重，抓住國內政治和解的重大機遇，以對話解紛爭，化干戈為玉帛，攜手推開通向和平的大門。我們呼吁國際社會堅定支持「阿人主導、阿人所有」的和解進程，從旁發揮建設性作用，形成促談的合力。

阿富汗不存在需要填補的空白或者真空，因為這塊土地屬於阿富汗人民。今年是阿富汗獨立100周年，我們衷心希望這個飽經磨難的國家能夠鳳凰涅槃、浴火重生，從此把命運掌握在自己手中，迎來真正的獨立和持久的和平。阿富汗不應再成為大國的競技場，不應再承受連綿不斷的衝突和戰火。作為阿富汗的鄰居和朋友，中國將在尊重阿富汗人民意願和需求的前提下，繼續為推動阿富汗的和解與重建作出力所能及的貢獻。謝謝。

環球時報記者

我想請問王國委，中方如何看待委內瑞拉的當前局勢？我們是否仍然承認馬杜羅政府？是否已經開始與委內瑞拉的反對派開始接觸？我們看到，一些拉美國家同中國建交引發了美方的強烈反應，在這樣的背景下，中方對中拉關係的發展有何評價？

環球時報記者

王毅

對於最近拉美地區局勢發生的一些新變化，我想強調中方的兩點原則立場：

第一，拉美國家的主權和獨立應當得到尊重。這是國際法的基本准則，任何國家的內部事務都應該由本國人民自己決定，外部的干涉和制裁只會加劇局勢的緊張，只會使叢林法則再度橫行。歷史上這樣的教訓已經夠多了，不應再重蹈覆轍。我們認為，每一個國家的主權和獨立都是寶貴的，都應該得到同樣的珍惜和愛護。中方願繼續支持委內瑞拉朝野各方通過和平對話尋求政治解決方案，保持國家的穩定和人民的安全。

第二，拉美國家同中國發展正常關係的權利應當得到尊重。一個中國原則是公認的國際關係准則，也是世界上絕大多數國家接受、認同和踐行的普遍共識。拉美國家在這個基礎上，同中國建立和發展關係，順應時代發展大勢和歷史進步潮流，是符合自身根本和長遠利益的正確選擇，不應該受到任何無端的干涉和指責。

近年來，中國同拉美國家關係取得很大發展。中拉合作是建立在平等互利基礎上的南南合作，不針對第三方，也無意動誰的奶酪。新的一年，我們將在中拉論壇以及共建「一帶一路」等機制下，繼續推進同拉美國家的合作，推動中拉全面合作伙伴關係邁上新台階。

彭博社記者

最近幾個月，中國大使指責加拿大「白人至上」，說瑞典警方「不人道」，並且表示特朗普的政策正在讓美國成為全世界的敵人。為什麼中國的外交官在世界舞台上使用這麼有侵略性的語言？這種方式能進一步推動中國的外交目標嗎？謝謝。

彭博社記者

王毅

這位先生微笑著說出了非常尖銳的語言。我這裡要說的是，咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇。當然，和其他國家一樣，中國也要維護自己的正當合法權益，更不會容忍國家的主權和尊嚴受到侵害。一旦出現這樣的情況，任何中國的外交官，不管身處何地，都會堅定不移地表明我們的立場。

作為綿延五千年而未中斷的文明，中國可以說是世界上最具連續性和最具可預測性的國家。與不同的文明相互尊重、與世界各國和平相處、與國際社會合作共贏始終是我們追求的理想、信念和目標。中國必將走向強大，但不會更加強硬。中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行。中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權。不管發展到什麼程度，中國都會根據事情本身的是非曲直作出公正的判斷，都將堅持在國際法框架下依法行事。謝謝。

澎湃新聞記者

去年以來，習近平主席與金正恩委員長四次進行歷史性會晤，掀起了兩國關係發展的新篇章。請問，中方對於中朝關係的發展有何展望？習近平主席是否會訪問朝鮮？

王毅

在過去不到一年時間裡，習近平總書記與金正恩委員長四次會晤，創下了中朝建交70年以來前所未有的紀錄，這將載入中朝關係的史冊。在兩國最高領導人的共同引領和推動下，中朝傳統友誼煥發出勃勃生機，兩國關係也由此掀開了新的時代篇章。

中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，是我們雙方共同的寶貴財富，不應也不會受到一時一事的影響。今年是中朝建交70周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重大意義。傳承和發展中朝傳統友好，符合雙方共同利益，也是中方的堅定選擇。我們將全力支持朝方走符合自身國情的發展道路，在社會主義建設事業中不斷取得新的進展；我們將全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟、改善民生；我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向，在實現無核化進程中解決自身正當關切。總之，我們願同朝方攜手共創新時代的中朝關係，維護好兩國人民的根本利益，維護好半島問題的政治解決進程，維護好地區的和平與穩定。謝謝。

印度報業托拉斯記者

大家都認為，去年莫迪總理和習近平主席在武漢的非正式會晤是兩國關係的一個重要分水嶺，兩國都致力於構建緊密的伙伴關係。與此同時，印中關係也面臨一些問題和挑戰，比如中巴之間的緊密關係以及印巴關係的近期緊張。您認為今年及以後中方會如何處理中印關係中的這些挑戰和問題？如何發展中印關係？

王毅

2018年是中印關係史上具有重要意義的一年。習近平主席同莫迪總理舉行歷史性的武漢會晤，開創了中印高層交往的新模式，增進了兩國領導人的互信和友誼，也明確了中印關係發展的大方向。這個大方向是什麼？就是作為擁有27億人口的兩大文明古國，作為兩大發展中國家和兩大新興經濟體，我們應當互為實現各自夢想的合作伙伴，互為發展本國經濟的重要機遇，攜手為亞洲的振興與繁榮作出應有貢獻。我們看到，一年來中印兩國政府部門在落實兩國領導人共識方面做了很多努力，也取得了很多成果。我認為，現在的關鍵是如何把兩國領導人的戰略共識擴展為兩國社會各界的共同認知，轉化為兩國人民的自覺行動。為此，中方願同印方一道，全面加強務實合作，特別是人文交流，讓中印友好與合作像長江和恆河一樣奔湧向前，為兩國關係的發展不斷注入強勁持久動力。謝謝。

深圳衛視記者

我們在過去一年的採訪當中發現，外交部的領事工作做得越來越接地氣，比如12308領保熱線深入人心；我們打開手機，就可以查詢到要去的目的地是否有安全提醒；護照免簽國家也越來越多。請問王國委，今年外交部在領事服務上還會給老百姓帶來哪些大禮包呢？

王毅

我每年都會回答一個關於領事保護方面的問題，這也是外交接地氣的一個表現。現在越來越多的中國人走出國門，大家最關心兩件事：一是安全，二是便利。為此，我們正在積極構建海外中國平安體系，讓大家海外旅行更加安全、安心和順心。

我要告訴大家，過去一年，外交部和駐外使領館共處理了8萬多起領事保護案件，平均每6分鐘就要處理一起。12308領保熱線接聽了37萬多通來電，比2017年翻了一番。我們還實現了海外中國公民申報護照「只跑一次」，建成了領事信息服務新媒體矩陣。目前給予中國游客免簽或落地簽待遇的國家和地區已經達到72個，中國護照的「含金量」不斷提高。

2019年，我們將繼續推出護民、便民、惠民等方面的領事新舉措。一是優化升級12308手機APP，開通掌上「服務大廳」，增加新的預約和查驗功能。二是在駐外使領館逐步開通移動支付，提供更多「指尖上的領事服務」。三是加快推進領事保護與協助工作立法，實現領保工作法制化、規範化，更好地依法維護中國公民的正當權益。謝謝。

新加坡聯合早報記者

我的問題是，中國去年表示要在三年內談成《南海行為准則》，也就是COC。請問，目前COC的談判進程是否有望加速？另外有一些輿論認為，COC的磋商過程不透明，尤其是針對COC是否具有法律約束力的問題公布的信息不多，請問您對此有何回應？

王毅

近年來南海局勢經過了一個由亂向好的過程。事實證明，直接當事國通過談判解決具體爭議、中國和東盟國家共同維護地區穩定這一雙軌思路是解決南海問題的正道。當前，「南海行為准則」的磋商進程不斷加快，「路線圖」已經非常明確。中方主動提出，三年之內，也就是在2021年之前達成准則的目標，展現了我們的誠意和擔當。越來越多的東盟國家開始支持和同意中方加快磋商的建議。「准則」是《南海各方行為宣言》的升級版，將會更好適應這個地區的需求，更有效規範各方的行為，更有力維護南海的航行安全和自由，為中國和東盟各國之間增進互信、管控分歧、促進合作、維護穩定發揮應有作用。中國將同東盟國家一道，保持定力、排除干擾，在協商一致基礎上不斷加快推進磋商進程。當然，任何談判在過程當中都是不會對外公布的，這是一個慣例。但我們會保持必要的透明度，適時地對外公布談判進展情況。

南海局勢事關地區穩定，「準則」磋商受到外界關注也是很正常的。我們歡迎善意的建議，但反對別有用心的炒作和干涉。南海和平穩定的鑰匙應該掌握在地區國家自己手中，「南海行為准則」應當由地區國家共同制定、共同遵守，並共同承擔責任。謝謝。

日本朝日新聞記者

我的問題是，安倍首相去年10月訪問中國的時候，邀請習主席訪問日本。大家都非常期待習主席在今年6月出席大阪G20峰會，也很關注屆時能否對日本進行國事訪問，您對此有什麼看法？日本和中國的關係最近得到很大改善，當然還存在一些問題。如果習主席訪日能夠實現，為了兩國關係取得更大發展，您認為雙方應該怎麼做？謝謝。

王毅

中日關係在每年記者會上都會受到關注，而且問題提得很早。今天到最後才提出中日關係這個問題，說明中日關係已趨向穩定。

去年以來，中日關係終於重回正軌，呈現出改善發展的良好勢頭，這完全符合兩國人民的共同利益。事實表明，只要日方客觀理性看待中國的發展，切實遵循迄今達成的各項政治原則，中日關係就能夠排除障礙和干擾，迎來穩定和光明的前景。與此同時，中日合作的潛力也就能夠得到充分發掘，開辟出更為廣闊的合作空間。

當然，中日關係的改善還只是剛剛起步。接下來要做的應該是「知行合一」。真正做到誠實對待歷史，客觀認識現實，積極開創未來，以腳踏實地的行動沿著正確的方向堅定不移地向前走。相信通過雙方共同努力，鑄牢政治基礎，深化互利合作，增進民間友好，中日關係就能進入一個穩定發展期，各領域交流會越來越頻繁，高層交往自然也就會水到渠成。謝謝。

中國新聞社記者

王國委，您好。在去年的記者會上，您宣布了將打造地方省市全球推介的「增強版」。請您介紹一下，去年一年外交部在服務國內發展方面做了哪些工作？今年您有什麼新的設想？謝謝。

王毅

中國仍然是一個發展中國家，服務國內發展是中國外交的重要使命。近年來，我們著力打造外交服務發展的三大平台：一是以主場外交為平台，提升各主辦城市的國際知名度和發展格局。二是以共建「一帶一路」為平台，支持各地方同沿線國家開展交流合作。三是以外交部省區市全球推介活動為平台，重點協助中西部地區擴大對外開放。

今年我們將按照中央的統一部署，進一步做好服務國內發展這篇大文章。我們將以「新時代中國，70年成就」為主題，辦好今年的省區市全球推介，助力更多地方走向世界。我們將按照「辦好一個會，搞活一座城」的思路，繼續支持地方打造國際活動品牌。我們還將積極牽線搭橋，鼓勵企業繼續有序「走出去」，切實維護好他們的正當權益。我們將繼續辦好「外交外事知識進黨校」、「進高校」、「進企業」系列活動，主動上門做好信息服務。謝謝。

何紹仁

本場記者會到此結束，謝謝王國委，謝謝大家。

責任編輯：鄧中建

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