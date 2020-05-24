【兩會2020】人大提大灣區建議　深圳聯合港澳建「國際化」期貨交易所

疫情衝擊全球政經格局，中央持續對經濟發力。有人大代表在兩會提出，建議聯合港澳在深圳建設期貨交易所，參與國際定價權競爭。如果建成，這將是繼鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所之後的中國第五家期貨交易所。

中國需要新的期貨交易所

據《深圳特區報》，近期發生的中行「原油寶」事件凸顯中國建立具有國際影響力的期貨市場的迫切性。全國人大代表、深圳市人大常委會黨組成員楊緒松及多名在深全國人大代表擬聯名提交建議，建議聯合港澳在深圳建設期貨交易所，參與國際定價權競爭。

楊緒松提出，中國已有的期貨交易所存在以下不足：

以會員制為主，在資本實力、業務覆蓋範圍、產品和服務等方面都不占優，難以參與國際競爭； 交易品種比較傳統且品類也不豐富，難以滿足企業需求和經濟結構轉型升級需要，造成中國部分企業「被迫」到境外期貨交易所對衝風險； 產業用戶參與不充分，中國規模以上企業有50多萬戶，但期貨市場的產業客戶僅有2萬余戶，期貨市場投機性強，與實體經濟需求有一定脫節； 國際化程度不高，目前只有原油、鐵礦石等4個品種允許境外投資者直接參與，缺乏國際定價影響力。

楊緒松認為，中國需要建立一家新型期貨交易所，有利於建立與國際接軌的期貨交易規則，推出符合國際投資者需求和投資習慣的多樣化期貨交易產品。而深圳在產業基礎、區位、金融創新等方面具有獨特優勢。

新形式可讓港澳參股 向境外客戶開放

楊緒松建議聯合港澳在深圳建立一家綜合性、開放型和創新型的期貨交易所，采用公司制，港澳參股，和國內現有期貨交易所錯位發展，交易規則與國際慣例接軌，向境外客戶開放，建立覆蓋全球的交割網絡，采用區塊鏈、物聯網等新技術。

新型交易所既推出商品類期貨產品，也提供金融類期貨產品，還探索提供數字資產等創新型期貨產品；既提供期貨產品，也提供期權產品；既提供場內衍生品交易，也提供遠期、場外期權、掉期等場外衍生品交易和清算服務；既發展交易業務，也發展登記清算、交收、存管、市場數據、信息技術服務等配套服務。

此外，中央近年大力發展新基建和數字經濟。楊緒松認為，深圳新設的期貨交易所可發揮期貨市場引領商品品質發展的作用，率先推出石墨烯、稀土、硅、電子器件、集成電路、傳感器、氫氣、原料藥等高新技術類期貨品種，服務高新技術產業轉型升級。同時開發海產品、航運指數等海洋類期貨產品，助力全球海洋中心城市建設。

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責任編輯：尹航

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