  • 27°C
香港時間 : 2020524日 (日) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】港人去年移民台灣飆4成　因政治爭拗火澆油 

社會熱點 17:44 2020/05/24

分享：

全國大大審議港版國安法，再掀移話題，移民台灣查詢據報近日大增。而內政部移民署統計，去年赴台居留港人達5858人，較前年增加4成以上。自爆發反修例運動後，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多；移民署指出，近年港人赴台居留定居有增加趨勢。

全國人大28日將審議「香港版國安法」授權案，通過後，人大常委會最快6月底著手立法。由於法案明定國安機關將在港設置機構履職，引起各種討論。

2014年佔中後　移民台灣的港人漸增

香港近年來人口外移再度增加，香港學者分析，這與香港近年來政治爭議有莫大關係，特別是佔中及反修例運動後氣氛低迷，加上對社會現狀不滿及生活壓力太大，都是主因；香港藝人黃秋生近日也在臉書透露準備入籍台灣。

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑移民台灣　移民署權威說法來了

根據內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破5000人，共有5858人，較前年的4148人增加41.12%，也是移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算後，最多的人數；而2016年、2017年則分別有4057人、4015人，今年前4月港人赴台居留的人數為2383人。

另外，去年香港居民赴台獲得定居許可的人數也來到1474人，較前年的1090人多出35%，也遠高於2016年、2017年的1086人、1074人。今年前4月港人來台獲得居住許可的人數為474人。

統計資料顯示，去年香港爆發反修例運動後，自9月開始，當月赴台居留的港人就來到882人，10月則來到1243人，但部分原因也是來台就讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，甚至今年的第1季，港人來台居留的人數，每月都超過600人，均較2016年、2017年、2018年、2019年同期的人數多。

點解連黃秋生都被台灣吸引？已移居港人或透露出主因

黃秋生擬入籍台灣被黃安批「丟黃家臉」　他如此神回應

移民署官員指出，近年港人來台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。

根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元（折合160萬港元）以上的投資。

法令規定，港人只要在台灣連續居留滿一年，或連續居留滿二年且每年在台灣居住270日以上，便可申請定居許可，取得身分證。

【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭

【港版國安法影響】韓正：國安法只針對少數人  保障大多數港人日常生活

【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」

【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估

【港版國安法】路透引私人銀行家：有富豪擬啟動Plan B　擬從香港撤資

【港版國安法】王晨：23條有被擱置風險 國安不能長期不設防（有片）

【港版國安法】針對特朗普「強力回應」 外交部：堅定不移反對外部勢力干涉

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法】中國外交部致函各國使館　列立「港版國安法」5大原因

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

 

相關文章

【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
今日
【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」
今日
【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
今日
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
【港版國安法】京日前再稱他是「千古罪人」 彭定康：中方背叛香港人
今日
【港版國安法】京日前再稱他是「千古罪人」 彭定康：中方背叛香港人
【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭
今日
【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭
人口 移民 內政 政治 運動 黃秋生 國安法 人大常委 新台幣 台灣

上一篇文章

【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有

下一篇文章

【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2020】北京天氣突變 白晝暗如黑夜
【兩會2020】北京天氣突變 白晝暗如黑夜
無症狀感染者原來有4類！ 鍾南山：夏季病毒活動減仍要戴口罩
無症狀感染者原來有4類！ 鍾南山：夏季病毒活動減仍要戴口罩
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
【港版國安法懶人包】一文比較5款VPN 誰性價比最高？
【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用
【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用
【港版國安法】內地網民上載《皇后大道東》 留言「今晚做個好夢」
【港版國安法】內地網民上載《皇后大道東》 留言「今晚做個好夢」
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭