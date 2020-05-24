【港版國安法】港人去年移民台灣飆4成　因政治爭拗火澆油 

全國大大審議港版國安法，再掀移話題，移民台灣查詢據報近日大增。而內政部移民署統計，去年赴台居留港人達5858人，較前年增加4成以上。自爆發反修例運動後，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多；移民署指出，近年港人赴台居留定居有增加趨勢。

全國人大28日將審議「香港版國安法」授權案，通過後，人大常委會最快6月底著手立法。由於法案明定國安機關將在港設置機構履職，引起各種討論。

2014年佔中後 移民台灣的港人漸增

香港近年來人口外移再度增加，香港學者分析，這與香港近年來政治爭議有莫大關係，特別是佔中及反修例運動後氣氛低迷，加上對社會現狀不滿及生活壓力太大，都是主因；香港藝人黃秋生近日也在臉書透露準備入籍台灣。

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根據內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破5000人，共有5858人，較前年的4148人增加41.12%，也是移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算後，最多的人數；而2016年、2017年則分別有4057人、4015人，今年前4月港人赴台居留的人數為2383人。

另外，去年香港居民赴台獲得定居許可的人數也來到1474人，較前年的1090人多出35%，也遠高於2016年、2017年的1086人、1074人。今年前4月港人來台獲得居住許可的人數為474人。

統計資料顯示，去年香港爆發反修例運動後，自9月開始，當月赴台居留的港人就來到882人，10月則來到1243人，但部分原因也是來台就讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，甚至今年的第1季，港人來台居留的人數，每月都超過600人，均較2016年、2017年、2018年、2019年同期的人數多。

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移民署官員指出，近年港人來台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。

根據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元（折合160萬港元）以上的投資。

法令規定，港人只要在台灣連續居留滿一年，或連續居留滿二年且每年在台灣居住270日以上，便可申請定居許可，取得身分證。

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責任編輯：鄧國強

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