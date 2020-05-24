  • 27°C
香港時間 : 2020524日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兩會2020】壯大愛國愛港力量 重磅提案建議移居香港可保留內地身份

國情動向 18:44 2020/05/24

分享：

今年兩會多有議案聚焦香港問題。全國政協委員、中國僑商聯合會常務副會長、香港華僑華人總會主席姚志勝提出兩份提案，其中包括《允許合法取得香港永久性居民身份證內地人士保留內地身份證》，希望對合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，允許其選擇保留內地身份證；對於因過去規定已放棄內地身份證的人士，可以申請補發，有利於不斷壯大香港的愛國愛港力量。

保留內地身份證有利於壯大愛國愛港隊伍

由於內地來港人士取得香港永久性居民身份證後，申領進出內地的回鄉證，就必須注銷內地戶籍，放棄內地身份證，這就帶來負面後果：一是切斷了這些人士與內地的實質性利益關係；二是很多人並不願意放棄內地身份證，甚至因此放棄本來可以取得的香港永久性居民身份證。這不利於壯大愛國愛港隊伍，不利於「一國兩制」方針的順利實施。

姚志勝表示，通過多種方式合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，不僅數量多，約有100多萬，而且為香港社會作貢獻，基本上是「一國兩制」的堅定擁護者，是愛國愛港陣營的重要力量。

姚志勝建議，對合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，允許其選擇保留內地身份證；對於因過去規定已放棄內地身份證的人士，可以申請補發。這樣一來，他們可繼續以內地居民身份投資就業，並按規定享受社保、醫保及購房、子女教育等國民待遇。這是保留並加強這些人士與國家之間的實質性利益關聯。

助力港澳台僑青年 在大灣區創業

此外，姚志勝還提出《在大灣區設立「港澳台僑青年創業園區」》。他認為，港澳台推動疫後重建，首先要依靠內地市場，加快融入粵港澳大灣區建設，是重要出路。以大灣區建設為平台，幫助港澳台僑年輕人更好融入國家發展大局，發展自己的人生事業，更適逢其時。

姚志勝建議，在大灣區珠三角城市建立具有相當規模、設施配套完善的「港澳台僑青年創業園區」，彙集兩岸四地及僑界資源，為港澳台僑青年創業提供支援，以產生示範效應，使港澳台僑青年安心在大灣區創業。

【兩會2020】人大提大灣區建議　深圳聯合港澳建「國際化」期貨交易所

【兩會2020】「與中國脫鉤就是與機遇脫鉤」  外交王毅記者會答問全文

【兩會2020】國家發改委：經濟增長目標已融入其他指標  農民工復工達9成

【大灣區】大灣區意見建金融跨境大橋  香港「施工」莫再落後

【去中國化】金融開放反擊國際孤立　揭「大灣區金融30條」背後戰略

【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區　支持香港國際金融中心地位（全文）

責任編輯：費風

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭
今日
【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
今日
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法】港人去年移民台灣飆4成　因政治爭拗火澆油
今日
【港版國安法】港人去年移民台灣飆4成　因政治爭拗火澆油
【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有
今日
【新冠肺炎】首次回應洩漏病毒質疑　武漢病毒研究所所長：無中生有
回鄉證 中國 香港 大灣區 人大政協兩會 創業 一國兩制 疫情 就業

下一篇文章

【兩會2020】「與中國脫鉤就是與機遇脫鉤」 外交王毅記者會答問全文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機
【港版國安法】這是中央立法的最好時機　也是最壞時機
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌