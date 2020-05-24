  • 26°C
香港時間 : 2020524日 (日) 21:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）

經濟脈搏 20:19 2020/05/24

分享：

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變

全國人大審議「港版國安法」草案，不僅觸發中美角力、也觸動部份香港人的信心。中央官員重申，新法律只是要防堵外國干預香港事務，中央貫徹一國兩制方針不變。回望30年前六四事件發生後，香港出現信心危機，已故鄧小平接見香港李嘉誠時也作出過類似承諾：一國兩制長期不變。

鄧小平生前曾兩度接見李嘉誠，一次在1986年6月20日，另一次的時機更敏感，於1990年1月18日、也就是大約30年前；當時六四事件發生了大半年，西方部份國家對中國實施制裁。由於當時距1997主權移交僅有7年多時間，香港發生信心危機。

鄧小平把八九政治風波矛頭　指向美國

中新網多年後的一段報道，詳細記錄了鄧小平當年與李嘉誠互動的細節，其中，鄧小平把1989年的政治風波、國家安全危機，指向美國因素。

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事

鄧小平說，去年的動亂，美國捲入得很深，但現在態度改變也很快。「中國的穩定符合美國的利益，也符合全人類的利益。如果中國亂起來，數以億計的人向世界各地跑，難民問題將遍布世界，香港首當其衝」，他說。

鄧小平接下來，再闡述國家安全與香港利益之間的關係：

中國將成爲政治經濟強國，世界輿論普遍同意這一點。中國要發展，首先要穩定，開放政策要繼續下去，也靠穩定。中國頭號問題是穩定，沒有穩定，就沒有希望。香港要千方百計地幫助國家穩定，國家不穩定，首先受害的是香港。

而在談及一國兩制時，鄧小平向李嘉誠說，「不會變、不可能變、不是說短期不變，是長期不變……就是說五十年不變，五十年後更沒有變的道理……」。

「國家不穩定　首先受害是香港」

在鄧小平看來，真正能穩定香港的，有幾個重要因素：第一是國家政策不變，第二是華資強大起來；同時香港要與國內取得共識，包括推薦管理香港人才。

【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭

【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」

席間，李嘉誠對鄧小平表示，自己和香港市民對回歸充滿信心，長江集團及他名下的分公司未來幾年在香港的投資將進一步增加。李嘉誠稱自己的事業「正如一顆大樹，根紮在香港」。

另外，鄧小平與李嘉誠之間也有一段談及個人、私人情誼味道更重的的對話：

李嘉誠對鄧小平說：您身體還非常好。

鄧小平說：畢竟八十五了，也好不到哪裏去。

李嘉誠說：我敢買保險，您能超過這個。

鄧小平說：一年比一年困難了。

李嘉誠說：希望你能夠到香港來看一看。

鄧小平說：我活到1997年，就是要等到在中國收回香港之後，到香港自己的土地上走一走，看一看。

歷史從不會簡單重覆，但有時非常相似。香港去年發生社會動盪，再加上國安法立法，讓一部份香港人出現信心問題。

全國人大副委員長王晨日前談論立法要旨時，直說去年反修例風波，是境外勢力跟反中亂港勢力合流。但與此同時，國務院港澳辦等中央機構及官員一再強調，國安法雖訂立，香港一國兩制方針不變。

短版：

長版：

【港版國安法】香港將設國安機構　唐英年：內地人員或在港執法

【港版國安法】蓬佩奥發聲明譴責稱「災難性議案」：或影響對香港地位的評估

【港版國安法條文】針對4種行為  港版國安法草案全文

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳  稱參加六四集會不違法

【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論

【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論

【港版國安法影響】韓正：國安法只針對少數人  保障大多數港人日常生活

【港版國安法影響】《紐約時報》解構國安立法時機：習近平政治豪賭

【港版國安法】港人去年移民台灣飆4成　因政治爭拗火澆油 

【港版國安法】前白宮官員：中美關係或陷危機 美將質疑中國會否撤回其他承諾

責任編輯：伍樂

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港版國安法條文】針對4種行為 港版國安法草案全文
今日
【港版國安法條文】針對4種行為 港版國安法草案全文
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
今日
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
今日
【港版國安法】全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難
【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」
今日
【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論　形容為「顏色革命」
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
今日
【港版國安法】發文稱國安法敲響美國干涉港事務的喪鐘 環球時報連續兩日評論
一國兩制 政治 經濟 李嘉誠 國安法 編輯 中國 美國 六四事件

下一篇文章

【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】一帶一路國紛紛求免債務　中國陷兩難
【中美角力】一帶一路國紛紛求免債務　中國陷兩難
【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成
【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成
【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭
【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭
【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利
【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利
【港版國安法】路透引私人銀行家：有富豪擬啟動Plan B　擬從香港撤資
【港版國安法】路透引私人銀行家：有富豪擬啟動Plan B　擬從香港撤資
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？
【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？