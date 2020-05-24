【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段：一國兩制長期不變（有片）

全國人大審議「港版國安法」草案，不僅觸發中美角力、也觸動部份香港人的信心。中央官員重申，新法律只是要防堵外國干預香港事務，中央貫徹一國兩制方針不變。回望30年前六四事件發生後，香港出現信心危機，已故鄧小平接見香港李嘉誠時也作出過類似承諾：一國兩制長期不變。

鄧小平生前曾兩度接見李嘉誠，一次在1986年6月20日，另一次的時機更敏感，於1990年1月18日、也就是大約30年前；當時六四事件發生了大半年，西方部份國家對中國實施制裁。由於當時距1997主權移交僅有7年多時間，香港發生信心危機。

鄧小平把八九政治風波矛頭 指向美國

中新網多年後的一段報道，詳細記錄了鄧小平當年與李嘉誠互動的細節，其中，鄧小平把1989年的政治風波、國家安全危機，指向美國因素。

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鄧小平說，去年的動亂，美國捲入得很深，但現在態度改變也很快。「中國的穩定符合美國的利益，也符合全人類的利益。如果中國亂起來，數以億計的人向世界各地跑，難民問題將遍布世界，香港首當其衝」，他說。

鄧小平接下來，再闡述國家安全與香港利益之間的關係：

中國將成爲政治經濟強國，世界輿論普遍同意這一點。中國要發展，首先要穩定，開放政策要繼續下去，也靠穩定。中國頭號問題是穩定，沒有穩定，就沒有希望。香港要千方百計地幫助國家穩定，國家不穩定，首先受害的是香港。

而在談及一國兩制時，鄧小平向李嘉誠說，「不會變、不可能變、不是說短期不變，是長期不變……就是說五十年不變，五十年後更沒有變的道理……」。

「國家不穩定 首先受害是香港」

在鄧小平看來，真正能穩定香港的，有幾個重要因素：第一是國家政策不變，第二是華資強大起來；同時香港要與國內取得共識，包括推薦管理香港人才。

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席間，李嘉誠對鄧小平表示，自己和香港市民對回歸充滿信心，長江集團及他名下的分公司未來幾年在香港的投資將進一步增加。李嘉誠稱自己的事業「正如一顆大樹，根紮在香港」。

另外，鄧小平與李嘉誠之間也有一段談及個人、私人情誼味道更重的的對話：

李嘉誠對鄧小平說：您身體還非常好。 鄧小平說：畢竟八十五了，也好不到哪裏去。 李嘉誠說：我敢買保險，您能超過這個。 鄧小平說：一年比一年困難了。 李嘉誠說：希望你能夠到香港來看一看。 鄧小平說：我活到1997年，就是要等到在中國收回香港之後，到香港自己的土地上走一走，看一看。

歷史從不會簡單重覆，但有時非常相似。香港去年發生社會動盪，再加上國安法立法，讓一部份香港人出現信心問題。

全國人大副委員長王晨日前談論立法要旨時，直說去年反修例風波，是境外勢力跟反中亂港勢力合流。但與此同時，國務院港澳辦等中央機構及官員一再強調，國安法雖訂立，香港一國兩制方針不變。

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責任編輯：伍樂

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