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 【兩會2020】王毅：政治病毒在美國擴散 「新冷戰」是開歷史倒車

國情動向 20:20 2020/05/24

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新冠疫情令中國陷入國際圍堵，原本緊張的中美關係亦進一步惡化，外交部長王毅昨在記者會上批評，美國一些政客無視基本事實，針對中國編造太多謊言，指「一種政治病毒正在美國擴散」，美國政治勢力正綁架中美關係，試圖推向「新冷戰」，是開歷史倒車。

稱中美存在分歧 並不意味沒有合作空間

王毅的記者會成為今年「縮水兩會」中唯一保留的一場部長記者會，在100分鐘里回答23條問題，較往年更多，凸顯今年對外壓力之重。中美之間緊繃關係成為最大焦點，亦是王毅花費最大篇幅回應。

王毅指，2019年除新冠病毒肆虐，政治病毒亦在美擴散，一些美國政客編造謊言、策劃陰謀並匯編成冊公之於互聯網，「這本謊言錄越長，越會拉低造謠者的道德水平，越會在歷史上留下更多的污點。」

王毅強調，中美社會制度不同但應彼此尊重，中美之間確實存在不少分歧，但這並不意味着沒有合作空間。「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。」

他也警告，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。

敦促美方認清台灣問題敏感性 勿挑戰中國底線

針對近期台灣政局對中美關係影響，王毅表示，中國堅決反對外部勢力對台獨分子「借疫謀獨」予以鼓勵和縱容，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，並表示「正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。」

新冠肺炎疫情之後，中美關係的惡化也加劇西方世界對中國的全方位責難，王毅昨天的記者會內容大部分時間以回應質疑、闡述中國意圖為主，希冀淡化目前緊張的國際關係。

面對「去中國化」愈演愈烈，王毅指，拒絕全球化、重拾保護主義沒有前途，疫情證明不管多麼強大的國家，都不可能獨善其身。隔岸觀火最終會殃及自身，唯我獨尊、推卸責任，不僅解決不了自己面臨的問題，而且最終會殃及自身，落井下石到頭來將名譽掃地。

對於外界批評中國「戰狼外交」，他表示，中國不會在國際上稱王稱霸，不會主動欺凌，但同時也是有原則有骨氣的，對於蓄意的中傷，一定會作出有力回擊，「些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱着霸權不放的人。」

本報駐京記者  潘攀

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