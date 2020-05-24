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【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心

國情動向 22:08 2020/05/24

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全國人大審議港版國安法，引發外界關注香港國際金融中心的地位會否受影響。據央視，外交部長王毅表示，港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，他強調，國安法不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

美國曾指出，如果制定港版國安法，將對中國有懲罰措施。對於中方是否擔心香港作為全球金融中心的地位因此受損，中方將如何維護投資者對香港的信心，王毅首先表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

「維護國家安全　歷來是中央事權」

他說，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中央通過基本法第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要，繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。

王毅又指，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

他表示，大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

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责任编辑：尹航

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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