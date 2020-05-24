【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

▲ 【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易額必受創

全國人大本周審議表決「港版國安法」，事件成為中美角力新戰場。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在官方聲明警告，草案一旦通過，美方將重新評估香港在美國法律下的特殊地位。路透社列出關鍵數據，分析香港若失去此地位，將受什麼級數的打擊，其中折合5200億港元的商品及服務貿易，預計恐受重挫。

根據統計數據，美國一旦動搖香港特殊地位，目前在香港經營業務的1300多家美國企業將面臨問題，幾乎包括所有主要的美國金融公司。香港自治法治、公民自由和「中國門戶」的角色，一直是吸引國際企業的誘因，一旦失去這些因子，恐促使美企轉移到其他亞洲城市。

逾千美國公司還離離香港？

同時，赴港簡易簽證旅行恐會改成嚴格的中國簽證規定，進而阻礙商務旅行。據美國商務部的數據，截至2018年，美國在香港的直接投資存量為825億美元（折合6400位億港元），當年增加12億美元（折合93億港元）；香港對美投資同年增加35億美元至169億美元（折合1310億港元）。美國國務院則表示，2018年時有8.5萬名美國公民住在香港。

【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？

【港版國安法】路透引私人銀行家：有富豪擬啟動Plan B 擬從香港撤資

此外，香港也將失去優惠的零關稅稅率，威脅美、港每年約670億美元（折合5200億港元）的商品和服務貿易額。

據美國普查局，美國去年雙邊貿易中，香港貢獻最大順差，佔261億美元（折合2024億港元）；香港工業貿易署數據顯示，香港2018年是美國第3大紅酒出口市場。

中國當局將視為「美國侵犯主權」

最後，中國當局將視香港失去特殊地位為「美國侵犯主權」，勢必強烈回擊。國際貨幣基金組織（IMF）前中華區負責人、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）表示，香港是中國「政治爭議且敏感」的打擊點之一，就如同美國針對華為制裁一般，美中貿易戰已因肺炎疫情而緊張，此後可能會陷入新的關稅和相互制裁之中。

香港受《中英聯合聲明》和《基本法》保障，成為重要經濟樞紐，美國總統特朗普去年11月底更簽署《香港人權與民主法案》，每年依此重新評估是否繼續給予香港不同於中國的特殊地位，且可制裁侵害香港人權、自治之人士。

【港版國安法】BBC：港版國安法一立 美或終止香港特殊地位

【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法 美國將強烈回應

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？

【港版國安法】央視將反修例示威與9.11、ISIS相提並論 形容為「顏色革命」

【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法

【港版國安法影響】韓正：國安法只針對少數人 保障大多數港人日常生活

【港版國安法影響】《紐約時報》解構立法時機：習近平政治豪賭

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）

【港版国安法】王毅強調「三不影響」 涵蓋香港居民和外國投資者

【港版國安法】林鄭月娥：香港仍有責任盡早為基本法23條立法

責任編輯：伍樂

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC