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【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

經濟脈搏 22:03 2020/05/24

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【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易額必受創

全國人大本周審議表決「港版國安法」，事件成為中美角力新戰場。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在官方聲明警告，草案一旦通過，美方將重新評估香港在美國法律下的特殊地位。路透社列出關鍵數據，分析香港若失去此地位，將受什麼級數的打擊，其中折合5200億港元的商品及服務貿易，預計恐受重挫。

根據統計數據，美國一旦動搖香港特殊地位，目前在香港經營業務的1300多家美國企業將面臨問題，幾乎包括所有主要的美國金融公司。香港自治法治、公民自由和「中國門戶」的角色，一直是吸引國際企業的誘因，一旦失去這些因子，恐促使美企轉移到其他亞洲城市。

逾千美國公司還離離香港？

同時，赴港簡易簽證旅行恐會改成嚴格的中國簽證規定，進而阻礙商務旅行。據美國商務部的數據，截至2018年，美國在香港的直接投資存量為825億美元（折合6400位億港元），當年增加12億美元（折合93億港元）；香港對美投資同年增加35億美元至169億美元（折合1310億港元）。美國國務院則表示，2018年時有8.5萬名美國公民住在香港。

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此外，香港也將失去優惠的零關稅稅率，威脅美、港每年約670億美元（折合5200億港元）的商品和服務貿易額。

據美國普查局，美國去年雙邊貿易中，香港貢獻最大順差，佔261億美元（折合2024億港元）；香港工業貿易署數據顯示，香港2018年是美國第3大紅酒出口市場。

中國當局將視為「美國侵犯主權」

最後，中國當局將視香港失去特殊地位為「美國侵犯主權」，勢必強烈回擊。國際貨幣基金組織（IMF）前中華區負責人、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）表示，香港是中國「政治爭議且敏感」的打擊點之一，就如同美國針對華為制裁一般，美中貿易戰已因肺炎疫情而緊張，此後可能會陷入新的關稅和相互制裁之中。

香港受《中英聯合聲明》和《基本法》保障，成為重要經濟樞紐，美國總統特朗普去年11月底更簽署《香港人權與民主法案》，每年依此重新評估是否繼續給予香港不同於中國的特殊地位，且可制裁侵害香港人權、自治之人士。

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責任編輯：伍樂

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