【港版國安法】蔡英文：香港情勢一旦生變 可取消對港特殊待遇

全國人大會議審議「港區國安法」並即將於本周四(28日)表決，香港《國歌法條例草案》亦將於周三（27日）恢復二讀辯論，有網民號召今午(24日)下午1時在銅鑼灣遊行抗議，警方逮捕至少180名示威者。台灣的總統蔡英文晚上在fb發帖，稱關注香港局勢，又指「香港情勢一旦發生變化」，可停止適用《香港澳門關係條例》。

停止港澳關係條例，即取消對香港人的特殊待遇，台灣與港人的來往將自動適用與大陸地區人民關係條例。

指北京應落實對香港高度自治的承諾

蔡英文的貼文指，中國的人大會議這幾天正計劃繞過香港立法機構，制訂所謂的「港版國安法」，嚴重威脅香港前途。法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。



蔡指，相信台灣人與她一樣，都非常關心此刻的香港，她重申面對香港人對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾，也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。

蔡並指，香港的情勢發展，台灣政府始終高度關心，謹慎因應，以確保在雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充份保障。依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，她希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展。

蔡最後表示，在協助受到壓迫的香港人方面，港澳條例已有相關規範，政府過去秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援，面對情勢的變化，國際社會正向香港人積極伸出援手，台灣也會在既有基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，協助香港人。

根據香港澳門關係條例第60條，香港或澳門情況發生變化，致該條例之施行有危害台灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止該條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於十日內送請立法院追認，如立法院二分之一不同意或不為審議時，該決定立即失效。恢復一部或全部適用時，亦同。本條例停止適用之部份，如未另定法律規範，與香港或澳門之關係，適用台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定。

責任編輯：伍樂

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