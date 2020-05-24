【中美角力】回應「戰狼外交」 環球時報：還是美國外交登峰造極

中美緊張關係升溫，外交舌戰頻仍，中國「戰狼外交」再引關注。對此，內地官媒環球時報稱，中國只是在自己受到各種攻擊時進行有理有力有節的反制，要說「戰狼」，哪國的外交也沒有美國外交更登峰造極。

西方強調「戰狼外交」是典型嘩眾取寵

環球時報今日發表社評稱，中美雙方互不信任，你一招我一式，緊張輪番升級，雙方都能指出對方是兩國關系惡化原因的理由，越往後越像是一筆糊塗賬。要說「戰狼」，哪國的外交也沒有美國外交更登峰造極。

「看看現在美國在制裁多少國家，美國在世界多少地方維持著駐軍，又在就多少國家的事務發號施令，說三道四。」

文章提到，中國是崛起的發展中國家，至今沒有力量，也沒有意願對美國發起實質性挑戰；中西政治制度不同，導致價值觀和意識形態摩擦，西方無疑是咄咄逼人的進攻方，中國是防守方。

文章又指，美國精英總有想要塑造中國的意願，他們對中國近年來更加堅定自己的政治道路很惱火，其中也夾雜著他們對中國道路越來越成功可能衝擊西方社會自信的擔心，但中國有在不干涉他國發展方式前提下走自己路的權利。

文章最後說，給中國外交貼上「戰狼」標簽是一種極端的意識形態操作，「西方主流輿論如果拿這個標簽針對中國外交說事，則是將自己的國際政治思維庸俗化，屬於典型的嘩眾取寵。」

另外，外長王毅今日在記者會上也回應了「戰狼外交」。他說，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，中國自古就是公認的禮義之邦，中國人愛好和平、崇尚和諧，以誠待人，以信為本。

責任編輯：費風

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