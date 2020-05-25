【港版國安法】干政VS制裁  中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒

▲ 港版國安法

中國外交部部長王毅全面回應西方就「港版國安法」的質疑，強調新法律能做到3個「不影響」、包括不削弱香港居民自由。但美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）當地時間周日說，中國推動針對香港使用的「國安法」，威脅香港作為金融中心的地位，並可能導致美國制裁。

全國人大審議港版國安法，引發外界關注香港國際金融中心的地位會否受影響。中國外長王毅在兩會期間表示，港版國安法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，他強調「3個不影響」，即國安法不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

王毅：國安法「3個不影響」

對於中方是否擔心香港作為全球金融中心的地位因此受損，中方將如何維護投資者對香港的信心，王毅首先表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

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不過，作為美國白宮國家安全顧問的奧布萊恩周日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）指出，中國推動制定「香港版國安法」可能導致美國制裁，並威脅香港作為金融中心的地位。

「看起來在制定這種國安法之後，他們（北京）根本是要接管香港，如果他們確實這麼做…蓬佩奧（Mike Pompeo）國務卿可能無法證明香港仍保有高度自治」，奧布萊恩稱。

他又說：「如果發生那種情形，香港與中國就會面臨制裁。」

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蓬佩奧曾於本月6日宣布，國務院推遲向國會提交一份報告。這份報告評估香港是否從中國獲得充分自治，能否繼續享受美國給予的特殊待遇。

十三屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」，引發各界議論。

責任編輯：鄧國強

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