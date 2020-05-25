【中美5G角力】韓媒：華為尋求三星海力士保芯片供應　欲破美封殺

美國政府宣布升級出口管制、進一步封鎖中國電訊設備大廠華為後，半導體供應鏈相關消息滿天飛，南韓媒體披露，華為已找上三星電子（SAMSUNG）和SK海力士（SK hynix），尋求記憶體芯片（晶片）穩定供貨來源。另一方面，中國駐英大使劉曉明24日表示，只有華為可幫助英國在2025年實現5G全面覆蓋。

《韓國經濟新聞》引述產業消息來源報導，華為已與三星和海力士中國分公司接觸，要求提供穩定的芯片供應。對三星和海力士而言，華為名列5大客戶之1，每年付出達10兆韓元向這2家南韓半導體廠採購DRAM和NAND快閃記憶體。

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▲ 華為傳接觸三星海力士確保晶片供應

美國商務部本月15日下令禁止使用美國設備或軟體的外國企業，在未取得許可的狀態下供應半導體給華為與其關係企業，展現了進一步切斷華為供應鏈並孤立華為的意圖。《韓國經濟新聞》指出，記憶體芯片廠雖未受限於美方最新管制，但華府有可能於稍後擴大禁令實施範圍，納入記憶體芯片業者。



三星和海力士合計佔全球DRAM供應超過7成，若美方禁令進一步含括這2家韓廠的記憶體芯片供貨，勢將威脅到華為的生存。1位業界人士向《韓國經濟新聞》透露，華為正快速擴增記憶體芯片庫存，以防更糟糕的局面發生。

另一方面，中國駐英國大使劉曉明24日出席中央電視台節目時稱，華為已在英國經營17年，為該國的電訊行業和網絡發展作出重要貢獻。他認為，英國要在2025年實現5G全面覆蓋，可協助英國實現這個目標的公司只有華為。他指，他們正著手英國脫歐後包括中英自貿談判在內的安排，而兩國金融合作是最大亮點。

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路透同日則引述一位英國政府消息人士說，英國正審慎檢視美國對華為的新制裁或給英國網絡造成的任何影響，又指出英國的網絡安全性和可靠性最為重要。

英國《電訊報》22日晚曾報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已要求官員制定計劃，要在2023年之前，把中國對英國5G基礎建設參與的程度降到零。英國政府發言人之後表示：「隨着美國宣布針對華為的額外制裁，英國國家網絡安全中心正仔細注視他們可能對英國網絡造成的任何影響。」

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責任編輯：游昊雲