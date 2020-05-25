▲ 【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先

新冠肺炎疫情仍在肆虐，疫情研發成為中美角力場之一。美國《華爾街日報》報道，一種來自中國製藥商康希諾生物 （06185） 的實驗性冠狀病毒疫苗，在一項初步的人體研究中顯示了令人振奮的結果。康希諾生物也發聲通告指，這款新冠病毒疫苗接種後28天，可產生耐受效應，具免疫原性。

康希諾生物公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體、Ad5－nCoV）臨床試驗I期研究結果，結果顯示Ad5載體新冠病毒疫苗，接種後28天可耐受，並具有免疫原性。

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健康成人中，在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。他們認為，這項成果值得進一步研究。

Ad5－nCoV由該公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。Ad5－nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

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《華爾街日報》則報道，根據周五發表在《柳葉刀》（The Lancet）雜誌上的一項新研究，康希諾的疫苗似乎可以安全使用，並在108名健康志願者的大多數人中產生了免疫反應。

成果已在《柳葉刀》發表

這種正在開發的最先進的冠狀病毒疫苗之一帶來了本周第二份表現正面的初步報告。

美資Moderna Inc. (MRNA)周一表示，其疫苗也誘發了免疫反應，總體上是安全的，耐受性良好。

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康希諾的結果使其躋身於全球100多種正在開發的冠狀病毒疫苗中的領跑者之列。

這種疫苗是由總部位於天津的康希諾和解放軍共同開發的。

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責任編輯：鄧國強

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