【中國經濟】人行稱年內有銀行或現利潤零增長甚至負增長 不良處置壓力加大

人行研究局課題組稱，面對疫情衝擊與經濟下行疊加的複雜局面，金融風險有所積聚，隨著實體經濟困難向金融領域傳導的滯後效應逐漸顯現，銀行後期不良貸款處置和資本消耗壓力明顯加大，銀行利潤增速可能下滑，不排除年內出現零增長或負增長的可能。銀行有必要做好預案，應對可能出現的不良貸款反彈。

央行旗下《中國金融》周日發表課題組署名文章稱，雖然中國銀行業利潤絕對量較大，但利潤增速總體趨緩，盈利能力有所下降。同時，由於中國金融周期與經濟周期不完全同步，不良貸款風險暴露存一定滯後性，加之疫情以來銀行業對企業實施延期還本付息等政策，後期銀行恐面臨更大不良貸款處置和資本消耗壓力。

▲ 人行稱銀行年內或現利潤零增長或負增長 不良處置壓力加大

「中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至2021年3月底，對普惠型小微企業貸款應延盡延，對其他困難企業貸款協商延期。隨著實體經濟困難向金融領域逐步傳導，銀行不良貸款上升壓力將進一步增大。」文章表示。

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2020年一季度，中國商業銀行淨息差為2.1%，比上年同期下降7個基點；資本利潤率為12.09%，比上年同期下降115個基點；資產利潤率為0.98%，比上年同期下降4個基點。

一季度，商業銀行不良貸款餘額2.61萬億元（人民幣，下同），比上年同期增加4549.9億元，其中今年第一季度增加1985.9億元，佔比為43.6%，達到過去四個季度增量的四成多。商業銀行不良貸款比例為1.91%，比上年同期上升11個基點。

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文章還稱，鑒於城商行、農村金融機構是服務「三農」、中小微企業的骨幹力量，要高度關注這些金融機構的盈利能力和抗風險能力；面對疫情衝擊下的經濟下行態勢，城商行和農商行的盈利能力和抗風險能力都弱於大型銀行和股份制銀行。

「當前，與滿足實體經濟發展的正常融資需求相比，商業銀行還存在較大資本缺口，面臨資本補充渠道少、難點多、進展慢的難題。」文章表示，在積極拓展外源資本補充渠道的同時，維持銀行一定的利潤增長，有助於保持其內源資本補充能力，增強支持實體經濟和防範風險的能力。

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責任編輯：游昊雲