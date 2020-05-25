【港版國安法】全國人大表決國安法前夕　特朗普顧問警告制裁中港

美國總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)周日表示，若中國提出將在香港實施國家安全法，或招致美國制裁中國內地及香港，並威脅香港作為金融中心的地位。。

奧布萊恩周日上午在美國全國廣播公司(NBC)「會見媒體」(Meet The Press)節目中表示，中國的提案可能因違反《香港人權和民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)而招致制裁。該法案去年由美國國會通過，並獲得美國總統特朗普批准。

奧布萊恩表示：「看起來，有了這部國家安全法律，他們將基本上接管香港，而如果他們這樣做……美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)將可能無法證明香港保持高度自治，如果發生這種情況，將對香港和中國實施制裁。」

【港版國安法】干政VS制裁 中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒

【港版國安法】蔡英文：香港情勢一旦生變 可取消對港特殊待遇

奧布萊恩還表示，中國進一步控制香港可能導致香港金融界撤離，「我看不出（金融行業）怎麼留下來。」他表示：「這些企業去香港的一個原因是那裡有法治、自由企業制度，那裡是資本主義制度，那裡有民主和地方立法選舉。如果這些都沒有了，我不確定金融社會怎麼能留在那。」

歸功於自身特殊地位，寬鬆的監管和地理位置，香港是世界第三大金融中心，僅次於倫敦和紐約。奧布萊恩預測，如果該法案獲得通過，將導致香港「人才外流」。他稱：「這些人不會留在香港。」

「港版國安法」上周在全國人大會議上提出，草案共有七段，當中提及要依法、防範、制止及懲治危害國家安全的行為及活動；強化執法力量、在港設立維護國家安全的機構及執行機制；香港行政長官須履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育，並定期向中央人民政府提交報告，該法案料於5月28日前進行投票表決。

【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）

【港版國安法】政治紛爭停不了 港人去年移民台灣飆4成

責任編輯：游昊雲

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解