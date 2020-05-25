  • 26°C
香港時間 : 2020525日 (一) 12:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】全國人大表決國安法前夕　特朗普顧問警告制裁中港

國情動向 11:46 2020/05/25

分享：

美國總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)周日表示，若中國提出將在香港實施國家安全法，或招致美國制裁中國內地及香港，並威脅香港作為金融中心的地位。。

奧布萊恩周日上午在美國全國廣播公司(NBC)「會見媒體」(Meet The Press)節目中表示，中國的提案可能因違反《香港人權和民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)而招致制裁。該法案去年由美國國會通過，並獲得美國總統特朗普批准。

奧布萊恩表示：「看起來，有了這部國家安全法律，他們將基本上接管香港，而如果他們這樣做……美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)將可能無法證明香港保持高度自治，如果發生這種情況，將對香港和中國實施制裁。」

【港版國安法】干政VS制裁  中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒

【港版國安法】蔡英文：香港情勢一旦生變 可取消對港特殊待遇

奧布萊恩還表示，中國進一步控制香港可能導致香港金融界撤離，「我看不出（金融行業）怎麼留下來。」他表示：「這些企業去香港的一個原因是那裡有法治、自由企業制度，那裡是資本主義制度，那裡有民主和地方立法選舉。如果這些都沒有了，我不確定金融社會怎麼能留在那。」

歸功於自身特殊地位，寬鬆的監管和地理位置，香港是世界第三大金融中心，僅次於倫敦和紐約。奧布萊恩預測，如果該法案獲得通過，將導致香港「人才外流」。他稱：「這些人不會留在香港。」

「港版國安法」上周在全國人大會議上提出，草案共有七段，當中提及要依法、防範、制止及懲治危害國家安全的行為及活動；強化執法力量、在港設立維護國家安全的機構及執行機制；香港行政長官須履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育，並定期向中央人民政府提交報告，該法案料於5月28日前進行投票表決。

【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創

【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心

【港版國安法】鄧小平30年前晤李嘉誠片段瘋傳：一國兩制長期不變（有片）

【港版國安法】政治紛爭停不了　港人去年移民台灣飆4成

責任編輯：游昊雲

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心
2020/05/24
【港版國安法】王毅稱國安法「三不影響」：對香港未來有信心
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
今日
【港版國安法】香港倘失特殊地位有幾傷？港美5200億貿易受重創
【港版國安法】蔡英文：香港情勢一旦生變 可取消對港特殊待遇
2020/05/24
【港版國安法】蔡英文：香港情勢一旦生變 可取消對港特殊待遇
【港版國安法】干政VS制裁 中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒
今日
【港版國安法】干政VS制裁 中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒
選舉 人權 特朗普 蓬佩奧 金融 行政 國安法 香港 中國 美國

上一篇文章

【港版國安法懶人包】一文看懂中國國安3大機構 有一個是習近平直接領導

下一篇文章

【港版國安法】干政VS制裁 中國外長與白宮顧問就「國安法」隔空交鋒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法懶人包】與23條有何關係？告訴你國安法4件關鍵事
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【港版國安法】美若終止香港特殊地位 到底影響有多大？
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【港版國安法懶人包】法律專家國安法20答問瘋傳 稱參加六四集會不違法
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構
【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構