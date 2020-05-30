【港區國安法懶人包】一文看懂國安3大機構 有一個是習近平直接領導

全國人大通過港版國安法決定，本文提到，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構。在中國，頂層的國安決策及工作機構主要有3個，分別是中央國家安全委員會、國家安全部和公安部國內安全保衛局。３者層級不同，他們之間有何區別？

國安委：中共黨內領導機關 主席是習近平

中央國家安全委員會（簡稱國安委）設立於2014年1月。它並非國家機構，也不是政府部門，而是中共黨內領導機關，主席為中共總書記習近平，副主席為國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書。

國安委把對外的國家安全和對內的國家安全結合在一起，統一政治領導公安、武警、司法、國家安全部、解放軍總參謀部二部三部、總政治部的聯絡部、外交部、中央外宣辦等部門，辦事機構設在中共中央辦公廳，日常事務由中央辦公廳負責。

國安部：隸屬於國務院 設18個情報機構

國家安全部（簡稱國安部）是國務院主管國家安全的組成部門，垂直領導全國國家安全機關，是在1983年7月，由原中共中央調查部整體、公安部政治保衛局部分、中共中央統戰部部分、國防科工委部分合併而成。

國安部內設機要局（一局）、國際情報局（二局）、政經情報局（三局）、港澳台地區情報局（四局）、情報分析通報局（五局）業務指導局（六局）、反間諜情報局（七局）、反間諜偵察局（八局）、對內保防偵察局（九局）、對外保防偵察局（十局）、情報資料中心局（十一局）、社會調查局（十二局）、技偵科技局（十三局）、技術偵察局（十四局）、綜合情報分析局（十五局）、影像情報局（十六局）、企業局（十七局）、反恐局（十八局），共18個情報機構。

主要職能包括情報收集分析、反間諜、政治保衛等，是中國最大和最活躍的對外情報機構，也部分參與國內安全事務。

國保：隸屬於公安部 加掛港澳台辦牌子

公安部國內安全保衛局（簡稱國保）是公安部內設職能局，又稱公安部一局，前身是公安部政治保衛局。對外加掛公安部港澳台事務辦公室、公安部警務保障企業管理辦公室等牌子。

公安部國內安全保衛局設定如下機構：綜合處、情報基礎信息處、對外聯絡處、社會調查處、基層基礎工作指導處、民族宗教領域案件偵察處、反顛覆破壞偵察處、境外非政府組織管理辦公室、技術支援與訓練處（四局技術支援與訓練處）、十一處（四局十一處）、信息化處。

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責任編輯：費風

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