▲ 【港版國安法】香港倘變「西柏林」無運行 歷史說明真相

全國人大審議「港版國安法」，中國外長王毅警告外國勿干預，白宮國安顧問奧布萊恩揚言制裁，反映香港已成為中美、乃至中國與西方角力的新戰場。觀察者形容，新冷戰已爆發，香港情勢與舊日柏林何其相似，但必須注意的是，香港一旦變成「新的西柏林」，絕非港人福祉。

美國政界已起動，推動特朗普政府制裁中國，反制中方為香港訂立國安法律機制。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的國家安全委員會亞洲高級主任、喬治城大學教授梅代羅斯（Evan Medeiros）評論當前形勢時，直指：

在美國和中國的民族主義者將會熱鬧起來，感覺2020年愈來愈像1948年圍繞柏林爆發的首次冷戰危機......

用冷戰時代柏林比擬今日香港的，豈止一人？英國《每日郵報》的評論也指出，香港就如冷戰時被東德完全包圍的西柏林一樣，並擔心中國與西方的關係，會因香港問題而倒退。

新冷戰下 香港變中國與西方角力前線

值得注意是，香港被指成為新冷戰前沿、甚至是「西柏林」的說法，早於去7月底漸漸被人注視；當時香港反修例風暴急升級，英國《金融時報（Financial Times）》專欄作者吉迪恩•拉赫曼（Gideon Rachma）曾發文討論過這個問題。

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要談論香港是否「新的西柏林」，必須先了解德國當年被瓜分、出現東與西柏林的歷史。

把時間指針回撥到1945年，納粹德國戰敗後被美國、英國、法國、蘇聯佔領，切割成4大塊；至1949年，美英法佔領區合併為「德意志聯邦共和國」即西德，蘇聯控制的一邊成立「德意志民主共和國」即東德。

中國與西方博弈 恐會重創香港經濟

弔詭的是，柏林雖然也被瓜分為西德管治的西柏林、東德管治的東柏林；但西柏林實際遭東德完全包圍，儼然成為西德的「飛地（Enclave）」。正因如此，西柏林被稱為西方資本主義社會，對抗共產主義的最前線。

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但歷史告訴人們，「對抗」代表衝突、代表危險、代表不穩定。可以說，西柏林在資本與共產陣營對抗的冷戰時期，大部份時間都處於抖震中。

當中，不僅先後爆發生3次柏林危機，柏林圍牆下的地雷和殺戮事件更不在話下。

經數十年東西方對抗的蹂躪後，德國雖最終統一，但柏林圍牆倒下30年的今天，柏林被冷戰傷害的後遺症，至今仍在。

舉例說，冷戰時期，儘管西柏林人民在西方物資支援下，生活條件比東柏林好得多，東西德1991年統一時，東德的人均GDP折合今天貨幣只有9700歐元，西德人均GDP則有2.3萬歐元。

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但柏林市在數十年政治危機中，經濟一直無法好好發展、企業總部也不會選擇落腳這裏，因此經濟比前西德的許多城市都要落後；影響延伸到今天－－已恢復統一德國首都身份的柏林，經濟水平其實遜於全國平均。

數十年冷戰制約柏林經濟 後遺症至今仍在

此前有媒體引述科隆經濟研究所報告指，英國、法國、甚至希臘如失去首都，人均財富會減少逾一成至兩成不等。只有德國如沒有了首都柏林，人均財富反會增加0.2%，原因是德國人不必再支援他們「貧窮」的首都。

觀察者直指，歷史告訴人們，香港一旦變成「新冷戰」前線，便恐會重演柏林的歷史，在一段長間裏承受衝突、危機和動盪，這對香港經濟發展絕非福祉。需知香港過去至今仍是國際金融中心，其中一個要素是社會穩定；拔去這個優勢，香港命途必會改寫。

在此前提下，美國伊利諾州眾議員李賓斯基（Daniel Lipinski）去年底在一個紀念柏林圍牆倒下30周年的活動上，透過錄像發言，宣稱今天香港就是「新柏林」。這種謳歌恐是死亡之吻，顯然沒有考慮香港一旦變成「新柏林」的代價。

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本報記者：程國知

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